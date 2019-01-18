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Общество

"Натравим уголовников, спустим в подвал". Еще одна провокация ФСБ

Обвиняемые справа налево: Стас Бабанов, Владислав Бондаренко, Олег Костик

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Прокуратура в Москве требует назначить по девять лет лишения свободы троим участникам запрещённого в России движения "Артподготовка", созданного оппозиционером Вячеславом Мальцевым. Олега Дмитриева, Сергея Озерова и Олега Иванова обвиняют в подготовке теракта. При этом сегодня с них сняли обвинения в участии в террористическом сообществе. Следствие пришло к выводу, что обвиняемые не имели устойчивых контактов и связей, сообщает агентство "Интерфакс".

Тем временем в Волгограде уже идет закрытый судебный процесс по делу о подготовке к так называемой "революции 5.11.17", которую в 2017 году объявлял Вячеслав Мальцев. Пятерых молодых людей судят за "участие" в массовых беспорядках, сопровождавшихся экстремистскими действиями, хотя до Москвы они даже не добрались. Подсудимые и их защитники заявляют о том, что их дело сфабриковано агентами спецслужб, подобно делам "Сети" и "Нового величия".

Дзержинский районный суд Волгограда
Дзержинский районный суд Волгограда

На месте "преступления"

– Это абсолютная провокация. В Telegram чате были полицейские и фээсбешники. Они целенаправленно собирали народ (на акцию Мальцева "5.11.17" – РС), писали: возьмите оружие. А Мальцев на своем канале не призывал брать оружие, – заявил корреспонденту Радио Свобода молодой человек, скрывающийся под ником Obscureii.

Через 2-3 минуты, как сели, в дверях появились сотрудники СОБРа

Он попросил не называть свое имени, спрятал лицо под медицинской маской и очками. Сейчас Obscureii проходит обвиняемым по уголовному делу об участии в акции ведущего блога "Артподготовка" Вячеслава Мальцева 5 ноября 2017 года. Молодой человек показал место, где прошло задержание группы волгоградцев, планировавших отправиться в Москву для участия в предсказанной Мальцевым "революции": улица Историческая, 154, выезд из Волгограда на Московскую трассу. Здесь расположены последние в черте города супермаркет и заправочная станция. Obscureii привел журналиста на площадку у остановки общественного транспорта.

– Вот здесь 3 ноября 2017 года произошло задержание. Здесь стояла маршрутка белая, злосчастная, в которую мы сели. Через 2-3 минуты, как сели, в дверях появились сотрудники СОБРа. Они нас всех вывели и положили на брусчатку. Помню, когда я лежал, вот здесь в трех метрах от меня валялись лом, дубина, нож-бабочка. Было вроде и ружье, упакованное по всем правилам. Но мне из всего этого ничего не принадлежало, – рассказал Obscureii.

Он прошел по площадке и показал, где лежали пять схваченных собровцами активистов, где находился якобы изъятый у них арсенал. Он показал на придорожный магазинчик. Там за полчаса до задержания некий гражданин, познакомившийся с Obscureii по чату, безвозмездно передал группе несколько полицейских шлемов. Ни до, ни после задержания Obscureii этого человека больше не встречал.

Обвиняемый показывает место событий
Обвиняемый показывает место событий

Парень рассказал, что два года назад осенью в чате Telegram "яростно обсуждалась акция Мальцева "5.11.17". Молодой человек обнаружил, что кто-то добавил его в эту группу. Удивился, но тут же включился в дискуссию. В конце октября один из участников чата предложил волгоградским активистам комфортно и бесплатно добраться до Москвы на новой "Газели". В чате сообщили время и место сбора. Пришли пять человек, один из которых был несовершеннолетним, он и принес ружье.

– Хотел на Москву посмотреть, в мероприятиях Дня народного единства поучаствовать. И в акции Мальцева тоже поучаствовать хотел, но без насильственных методов. Я это признал и следователю, и в суде, поэтому меня не поместили в СИЗО, нахожусь под подпиской о невыезде, – пояснил Obscureii, назвавший судебный процесс "тяжелым, муторным и душевно изматывающим".

Судебный процесс

16 июля 2018 года судья Дзержинского районного суда Волгограда Александр Федоров получил уголовное дело об экстремизме. Пять человек обвинялись в приготовлении и участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием. Три человека – Стас Бабанов, Олег Костик и Владислав Бондаренко – не признали свою вину, из-за чего уже пятнадцатый месяц находятся в СИЗО. Для двоих подсудимых была избрана мера пресечения подписка о невыезде (включая несовершеннолетнего). С июля 2018 года состоялось 17 судебных заседаний. Из них только два прошли от начала до конца, остальные были по разным причинам отложены.

Считаю, то, что с нами произошло – провокация ФСБ

14 января корреспондент Радио Свобода присутствовал на очередном заседании по этому делу. В начале суда родственники и адвокат обвиняемого подростка ходатайствовали о проведении заседания в закрытом режиме. Судья объявил перерыв и ушел в совещательную комнату. Пока он не вышел и не огласил решение – объявить судебное заседание закрытым – удалось через решетку задать несколько вопросов подсудимому Стасу Бабанову.

– В СИЗО скинул 20 килограммов. Я вегетарианец. Рацион в тюрьме не богатый. Передачки не помогают. Худею, – пожаловался Стас.

Бабанов перечислил основные претензии к следственному изолятору. У него порок сердца и проблемы с глазами, а врачей там нет. Рост у парня высокий, а нары короткие. Руководство СИЗО не предоставляет достаточно времени для общения с защитником.

– Считаю, то, что с нами произошло – провокация ФСБ. Угрожают нам высокими сроками, хотя это суд решает, какое наказание должно быть. К организации "Артподготовка" я не имею никакого отношения. Да такой организации и нет вовсе – только канал в соцсетях. Я вообще ни в одной организации не состою, – заявил Стас Бабанов.

Были угрозы: подумай о своих близких, натравим на вас уголовников

Адвокат Стаса Бабанова Антонина Клушина рассказала о мотивах своего подзащитного.

– Стас планировал посетить Москву. Там у него тетя, хотел работу поискать. Ну и было желание побывать на мирных празднованиях Дня народного единства. Тут подвернулась возможность бесплатно добраться до Москвы. В итоге оказался в машине, где было оружие. И вот сейчас к нему такое отношение, как к экстремисту и закоренелому преступнику. А это не так. Нельзя всех подсудимых одинаково судить – разные были у них мотивы. Они между собой не были знакомы, не общались до задержания даже, – рассказывает Антонина Клушина.

Антонина Клишина
Антонина Клишина

Клушина заметила, что на ее подзащитного со стороны силовых структур оказывалось давление.

– Были угрозы: подумай о своих близких, натравим на вас уголовников, спустим в подвал, а кто туда попадает, сразу сговорчивым становится. На допросах всегда кроме следователя сидели еще какие-то лица, которые своими репликами пытались психологически повлиять на моего подзащитного. Ребята реально боятся, – говорит адвокат.

Планируются пикеты в защиту подсудимых

На заседания суда приходят гражданские активисты Волгограда – группа поддержки подсудимых. Галина Заболотнева заявила Радио Свобода, что считает это дело сфабрикованным спецслужбами.

Не мальчишки должны сейчас перед судьей сидеть, а провокаторы

– Нет правосудия в стране. Никто не хочет разбираться, кто прав, кто виноват. Организации "Артподготовка" нет. Это всего лишь канал в соцсетях. Ребят спровоцировали. Будем проводить пикеты в их защиту, – говорит Заболотнева.

Галина Заболотнева
Галина Заболотнева

– Вижу прямую аналогию со срежиссированными ФСБ делами "Нового величия" и "Сети". Провокация в чистом виде. Мальчишек через Telegram убедили в необходимости участия в акции Мальцева. Им организовали машину. Снабдили шлемами и дубинами. И как только они самоупаковались, их тут же задержали. Провокация, лицемерие, преступление. Не мальчишки должны сейчас перед судьей сидеть, а провокаторы, – на условиях анонимности делится своим мнением другая волгоградская активистка.

– Дело это организовало ФСБ. Они даже несовершеннолетнего туда вовлекли. ФСБ должны пресекать подобные преступления, должна быть профилактика с их стороны, а они сами совершают преступление, фабрикуя подобные дела, – заявил член Правозащитного совета Волгограда Анатолий Болтыхов. Он подтвердил намерение волгоградских активистов провести в ближайшее время акции в поддержку подсудимых.

Анатолий Болтыхов
Анатолий Болтыхов

Следующее судебное заседание по делу об экстремизме состоится в Дзержинском районном суде 21 января.

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