"Натравим уголовников, спустим в подвал". Еще одна провокация ФСБ

Прокуратура в Москве требует назначить по девять лет лишения свободы троим участникам запрещённого в России движения "Артподготовка", созданного оппозиционером Вячеславом Мальцевым. Олега Дмитриева, Сергея Озерова и Олега Иванова обвиняют в подготовке теракта. При этом сегодня с них сняли обвинения в участии в террористическом сообществе. Следствие пришло к выводу, что обвиняемые не имели устойчивых контактов и связей, сообщает агентство "Интерфакс".

Тем временем в Волгограде уже идет закрытый судебный процесс по делу о подготовке к так называемой "революции 5.11.17", которую в 2017 году объявлял Вячеслав Мальцев. Пятерых молодых людей судят за "участие" в массовых беспорядках, сопровождавшихся экстремистскими действиями, хотя до Москвы они даже не добрались. Подсудимые и их защитники заявляют о том, что их дело сфабриковано агентами спецслужб, подобно делам "Сети" и "Нового величия".

​На месте "преступления"

– Это абсолютная провокация. В Telegram чате были полицейские и фээсбешники. Они целенаправленно собирали народ (на акцию Мальцева "5.11.17" – РС), писали: возьмите оружие. А Мальцев на своем канале не призывал брать оружие, – заявил корреспонденту Радио Свобода молодой человек, скрывающийся под ником Obscureii.

Через 2-3 минуты, как сели, в дверях появились сотрудники СОБРа

Он попросил не называть свое имени, спрятал лицо под медицинской маской и очками. Сейчас Obscureii проходит обвиняемым по уголовному делу об участии в акции ведущего блога "Артподготовка" Вячеслава Мальцева 5 ноября 2017 года. Молодой человек показал место, где прошло задержание группы волгоградцев, планировавших отправиться в Москву для участия в предсказанной Мальцевым "революции": улица Историческая, 154, выезд из Волгограда на Московскую трассу. Здесь расположены последние в черте города супермаркет и заправочная станция. Obscureii привел журналиста на площадку у остановки общественного транспорта.

– Вот здесь 3 ноября 2017 года произошло задержание. Здесь стояла маршрутка белая, злосчастная, в которую мы сели. Через 2-3 минуты, как сели, в дверях появились сотрудники СОБРа. Они нас всех вывели и положили на брусчатку. Помню, когда я лежал, вот здесь в трех метрах от меня валялись лом, дубина, нож-бабочка. Было вроде и ружье, упакованное по всем правилам. Но мне из всего этого ничего не принадлежало, – рассказал Obscureii.

Он прошел по площадке и показал, где лежали пять схваченных собровцами активистов, где находился якобы изъятый у них арсенал. Он показал на придорожный магазинчик. Там за полчаса до задержания некий гражданин, познакомившийся с Obscureii по чату, безвозмездно передал группе несколько полицейских шлемов. Ни до, ни после задержания Obscureii этого человека больше не встречал.

Парень рассказал, что два года назад осенью в чате Telegram "яростно обсуждалась акция Мальцева "5.11.17". Молодой человек обнаружил, что кто-то добавил его в эту группу. Удивился, но тут же включился в дискуссию. В конце октября один из участников чата предложил волгоградским активистам комфортно и бесплатно добраться до Москвы на новой "Газели". В чате сообщили время и место сбора. Пришли пять человек, один из которых был несовершеннолетним, он и принес ружье.

– Хотел на Москву посмотреть, в мероприятиях Дня народного единства поучаствовать. И в акции Мальцева тоже поучаствовать хотел, но без насильственных методов. Я это признал и следователю, и в суде, поэтому меня не поместили в СИЗО, нахожусь под подпиской о невыезде, – пояснил Obscureii, назвавший судебный процесс "тяжелым, муторным и душевно изматывающим".

Судебный процесс

16 июля 2018 года судья Дзержинского районного суда Волгограда Александр Федоров получил уголовное дело об экстремизме. Пять человек обвинялись в приготовлении и участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием. Три человека – Стас Бабанов, Олег Костик и Владислав Бондаренко – не признали свою вину, из-за чего уже пятнадцатый месяц находятся в СИЗО. Для двоих подсудимых была избрана мера пресечения подписка о невыезде (включая несовершеннолетнего). С июля 2018 года состоялось 17 судебных заседаний. Из них только два прошли от начала до конца, остальные были по разным причинам отложены.

Считаю, то, что с нами произошло – провокация ФСБ

14 января корреспондент Радио Свобода присутствовал на очередном заседании по этому делу. В начале суда родственники и адвокат обвиняемого подростка ходатайствовали о проведении заседания в закрытом режиме. Судья объявил перерыв и ушел в совещательную комнату. Пока он не вышел и не огласил решение – объявить судебное заседание закрытым – удалось через решетку задать несколько вопросов подсудимому Стасу Бабанову.

– В СИЗО скинул 20 килограммов. Я вегетарианец. Рацион в тюрьме не богатый. Передачки не помогают. Худею, – пожаловался Стас.

Бабанов перечислил основные претензии к следственному изолятору. У него порок сердца и проблемы с глазами, а врачей там нет. Рост у парня высокий, а нары короткие. Руководство СИЗО не предоставляет достаточно времени для общения с защитником.

– Считаю, то, что с нами произошло – провокация ФСБ. Угрожают нам высокими сроками, хотя это суд решает, какое наказание должно быть. К организации "Артподготовка" я не имею никакого отношения. Да такой организации и нет вовсе – только канал в соцсетях. Я вообще ни в одной организации не состою, – заявил Стас Бабанов.

Были угрозы: подумай о своих близких, натравим на вас уголовников

Адвокат Стаса Бабанова Антонина Клушина рассказала о мотивах своего подзащитного.

– Стас планировал посетить Москву. Там у него тетя, хотел работу поискать. Ну и было желание побывать на мирных празднованиях Дня народного единства. Тут подвернулась возможность бесплатно добраться до Москвы. В итоге оказался в машине, где было оружие. И вот сейчас к нему такое отношение, как к экстремисту и закоренелому преступнику. А это не так. Нельзя всех подсудимых одинаково судить – разные были у них мотивы. Они между собой не были знакомы, не общались до задержания даже, – рассказывает Антонина Клушина.

Клушина заметила, что на ее подзащитного со стороны силовых структур оказывалось давление.

– Были угрозы: подумай о своих близких, натравим на вас уголовников, спустим в подвал, а кто туда попадает, сразу сговорчивым становится. На допросах всегда кроме следователя сидели еще какие-то лица, которые своими репликами пытались психологически повлиять на моего подзащитного. Ребята реально боятся, – говорит адвокат.

Планируются пикеты в защиту подсудимых

На заседания суда приходят гражданские активисты Волгограда – группа поддержки подсудимых. Галина Заболотнева заявила Радио Свобода, что считает это дело сфабрикованным спецслужбами.

Не мальчишки должны сейчас перед судьей сидеть, а провокаторы

– Нет правосудия в стране. Никто не хочет разбираться, кто прав, кто виноват. Организации "Артподготовка" нет. Это всего лишь канал в соцсетях. Ребят спровоцировали. Будем проводить пикеты в их защиту, – говорит Заболотнева.

– Вижу прямую аналогию со срежиссированными ФСБ делами "Нового величия" и "Сети". Провокация в чистом виде. Мальчишек через Telegram убедили в необходимости участия в акции Мальцева. Им организовали машину. Снабдили шлемами и дубинами. И как только они самоупаковались, их тут же задержали. Провокация, лицемерие, преступление. Не мальчишки должны сейчас перед судьей сидеть, а провокаторы, – на условиях анонимности делится своим мнением другая волгоградская активистка.

– Дело это организовало ФСБ. Они даже несовершеннолетнего туда вовлекли. ФСБ должны пресекать подобные преступления, должна быть профилактика с их стороны, а они сами совершают преступление, фабрикуя подобные дела, – заявил член Правозащитного совета Волгограда Анатолий Болтыхов. Он подтвердил намерение волгоградских активистов провести в ближайшее время акции в поддержку подсудимых.

Следующее судебное заседание по делу об экстремизме состоится в Дзержинском районном суде 21 января.