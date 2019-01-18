Прокуратура требует по 9 лет для трёх активистов "Артподготовки"

Прокуратура требует назначить по девять лет лишения свободы троим участникам запрещённого в России движения "Артподготовка", созданного оппозиционером Вячеславом Мальцевым.

Олега Дмитриева, Сергея Озерова и Олега Иванова обвиняют в подготовке теракта. При этом сегодня с них сняли обвинения в участии в террористическом сообществе. Следствие пришло к выводу, что обвиняемые не имели устойчивых контактов и связей, сообщает агентство "Интерфакс".

По версии следствия Дмитриев, Озеров и Иванов собирались поджигать при помощи зажигательной смеси административные здания и нападать на полицейских, провоцируя массовые беспорядки.

Сами обвиняемые уверены, что стали жертвой провокации. Об этом они заявили в двух письмах, которые в ноябре опубликовал правозащитный портал "ОВД-Инфо". По словам Олега Дмитриева, они с Озеровым и Ивановым по отдельности приехали в Москву после призывов Мальцева, а найти жильё им помогла сторонница политика Надежда Белова. Она же познакомила их с человеком по имени Вадим Майоров.

Олег Дмитриев утверждает, что именно Майоров незадолго до того, как полиция взяла квартиру штурмом, принес туда компоненты для изготовления "коктейлей Молотова", а после задержания провокатору позволили сбежать. В материалах уголовного дела Вадим Майоров не значится. ​

В своем втором письме Дмитриев, Озеров и Иванов называют организатором провокации Надежду Белову, которую они считают внештатным сотрудником Федеральной службы безопасности. Известно, что она покинула Россию.