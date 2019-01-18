"Магнитогорск. Живые". Горе уцелевших и родственников погибших

31 декабря в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв, предположительно, газа. Обрушился подъезд. Погибли 39 человек. И даже спустя несколько дней, когда уже начались похороны, оставшиеся в живых жители дома и родственники погибших говорили, что пока не осознали произошедшего.

Фильме Марии Павловой "Магнитогорск. Живые".

Монологи из фильма

Вот видите, лестница на чердак на десятом этаже, синяя, справа от нее кусочек стены с оторванной обоиной? Стена желтая, обоина бежевая, – вот это вот все, что осталось от моей квартиры... Я один жил... Соседи мои – две бабульки жили, обе на глушняк, [погибли]. Из моего крыла, я не знаю, лишь несколько человек остались живы. Либо успели выбежать, потому что находились невысоко, кто-то на работе был, кого-то дома не было. Ну и я на 15 минут ушел просто в гараж. Знаете, уже сколько дней прошло, а спать нормально не могу. Я вроде бы успокоюсь от той радости, что я живой, а все остальное – наживное, самое главное – это жизнь и выход в жизни есть из всего, выхода нет только из гроба. А потом как вдруг накатит, знаете, частенько лица погибших соседей встают перед глазами. Осознание, что ты их больше не увидишь, еще пока не пришло. Не знаю, как объяснить: просто за пять лет жизни соседи уже становится как родные, а тут получается их нету.

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Когда мы туда подъехали, мы с наружной стороны объезжали – балкон целый, а объехали – а там ничего, только балкон. Подвели к телу, я посмотрела, я ж тело то сына знаю, лицо все в крови. Захожу, лежит, – ну конечно, он... Хорошая у меня сноха была, и сын. Не знаю, как мы теперь без них будем. Мы еще не прочувствовали, у нас еще нет... Вроде уже положили их, а еще осознание не пришло.