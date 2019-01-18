"ИГ" взяла на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске

Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в жилом доме и в маршрутном такси в Магнитогорске. Об этом со ссылкой на арабскую газету Al Naba сообщила организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность террористических организаций в интернете.

Телеграм-канал Directorate 4 подтверждает эту информацию и публикует текст статьи в газете Al Naba, в которой утверждается, что сторонники группировки смогли заложить взрывчатку в здании и привести её в действие. Свое молчание в течение почти трех недель в ИГ объясняют соображениями безопасности устроивших теракт, сообщает канал.

Никаких подробностей, кроме общеизвестных, в статье Al Naba не приводится. При этом джихадисты цитируют заявления российских властей о том, что следов взрывчатки найдено не было, говорится в сообщении Directorate 4.

Утром 31 декабря в одном из подъездов десятиэтажного дома в Магнитогорске рухнули перекрытия. Погибли 39 человек. По официальным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. 1 января в Магнитогорске загорелась и взорвалась маршрутка, как заявляли в МВД, из-за неисправности газового оборудования. В результате погибли три человека.

Ранее Znak.com и издание "74.ru" со ссылкой на источники в правоохранительных органах писали, что взрыв дома мог быть терактом, а взрыв автомобиля "Газель" 1 января и эвакуация жилых домов на проспекте Ленина могли быть связаны с задержанием подозреваемых в причастности к взрыву дома.

После этих сообщений в СМИ, уже 1 января об отказе от каких-либо других версий кроме взрыва бытового газа заявила ФСБ. Следственный комитет сообщил, что рассматривает все версии, но приоритетной считает взрыв газа.

11 января издание Znak.com направило Следственному комитету список из 14 вопросов о расследовании взрыва в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря. В частности, их интересует, мог ли взрыв быть преднамеренным и связан ли он со взрывом автомобиля "Газель" на той же улице на следующий день. В какой квартире случился взрыв и кто в ней жил, есть ли у следствия подозреваемые или задержанные, а также засекречено ли дело.