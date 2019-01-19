Хипстеры победили. Александр Морозов – к 10-летию явления

Тонконогие хипстеры, над которыми прежде дружно смеялись, прожили десять активных лет, достигли 30–35-летия. Теперь отчётливо видно, что хипстеры одержали десять важных побед, которые привели к крупным социальным изменениям. Разумеется, не они одни это сделали, поскольку тренд перемен совпал с общественным запросом. Эти достижения таковы (не в порядке значимости):

1. Хипстеры бросили курить и создали атмосферу нетерпимости к курению.

2. Хипстеры утвердили новый, более мягкий стиль межполовых коммуникаций. От концепции "дружеского секса" предыдущего поколения они перешли к "новой целомудренности". Это не значит, что больше нет ни секса, ни оргий, однако утвердились новые принципы межполового общения: большее внимание мальчиков к психологическому миру девочек и меньшая резкость в личных отношениях.

3. Хипстеры создали мир коворкинга в больших городах. Возник новый мир коммуникации.

4. Укрепилась новая "культура тела", престижными стали легкий фитнес, йога, ЗОЖ, всё это пришло на смену более брутальному бодибилдингу. Иначе говоря, хипстеры сместили культуру тела от милитаристской или направленной на силовую гегемонию к новой более мягкой форме.

5. Хипстерские юношеские бороды, над которыми смеялись в конце нулевых как над проявлением постмодернистского винтажа, спровоцировали массовое открытие барбершопов.

6. Ориентация на винтаж в одежде произвела заметные изменения в визуальных нормах среднего класса. Это произошло даже в таких консервативных странах, как Германия.

7. Хипстеры утвердили новый тип социального оптимизма. Если прежде господствовал "оптимизм карьеры" или "оптимизм ожидаемого благосостояния", то теперь в социальную жизнь внесено "новое жизнелюбие". Оно деполитизировано, значительно меньше опирается на идею "роста" чего-либо вообще (в том числе и карьеры), в значительной степени опирается на приватную уравновешенность.

Юные постмодернисты и любители винтажа, стартовавшие в нулевые, оказались тем движением "за гуманизм и прогресс", которое образовалось в лакуне, возникшей на излете двадцатилетнего транзита от "двухблокового мира"

8. Поколение родителей хипстеров смотрело на психотерапию как на нечто постыдное, не решаясь бороться с паническими атаками с помощью терапевтов. Это хорошо показано в стартовавшем в 1999 году сериале "Сопрано". Но условные дети "Тони Сопрано" полностью легитимизировали психотерапию. Хипстеры и десятилетие взрывного развития психотерапии – понятия-синонимы. Депрессия стала нормализованной. Это оказалось важным в условиях новой урбанизации, поскольку крупные города стягивают на учебу и работу значительные контингенты молодежи; их адаптация из-за возникшей "культуры депрессии" стала проще. Не исключено, что эта культура депрессии, внедренная поколением хипстеров, отчасти повлияла и на глобальное снижение числа самоубийств в последнее десятилетие.

9. Хипстеры, возможно, первое поколение, для которого культурное потребление и культурное производство сосредоточились на дизайне, поскольку они попали в новую историческую полосу "искусства в эпоху технической воспроизводимости". Эта эпоха порождена не только дигитализацией, но и новым глобальным рынком различных форм искусства. Хипстеры во всем видят в первую очередь дизайн. Это не значит, что они не восприимчивы к классике искусства, однако гораздо слабее предыдущих поколений ориентированы на романтические концепции искусства как уникального творческого акта. Хипстеры оказались поколением, окончательно утвердившим массовую практику рерайтинга, коллективного технического производства сериальных сценариев, создания различных художественных пространств и т. д. Художественный активизм, персональный вызов, искусство, претендующее на особый способ выражения смысла, – всё это отодвинуто на второй план. А на первый план вышел "структурализм", позволяющий быстро освоить любые техники культурного производства. Дизайн как "внутренняя архитектура" чего угодно (сайта, текста, здания, картины Брейгеля, любого визуального образа) – то, что стало интересовать целое поколение.

10. И наконец, именно хипстеры стали первым поколением жителей больших городов, которые из-за своей ориентации на бытовой минимализм воспринимают формы экологичного поведения не как полемику или социальную борьбу, но как очевидную и социально одобряемую модель поведения: раздельный мусор, опека бездомных животных, личная поддержка любых инициатив в области экологичной энергетики, ориентация на повседневное поведение, минимизирующее ущерб природе, вегетарианство и веганство и т. д. Все это за десятилетие превратилось из "курьеза" в массовое социальное мышление.

Юные постмодернисты и любители винтажа, стартовавшие в нулевые, оказались тем движением "за гуманизм и прогресс", которое образовалось в лакуне, возникшей на излете двадцатилетнего транзита от "двухблокового мира". Энергия борьбы либерализма и тоталитаризма окончательно выветрилась, большие идеологии пришли в кризисное состояние – возникла пустота. Именно хипстеры оказались мотором смягчения атмосферы в мегаполисах и утверждения повседневных норм культурного разнообразия. Созданный ими стиль повседневности является не просто модой или образом жизни узкой социальной группы, этот стиль повлиял на общество в целом. Он будет встроен в жизнь больших городов как результат культурных и социальных изменений.

Хипстеры прожили свою жизнь не зря. Можно с благодарностью пожать их узкие, слабые ладони.

Александр Морозов – журналист и политолог

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