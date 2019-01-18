В Сочи вынесен приговор после гибели ребёнка в канализации

Сочинского инженера Сергея Пинчука приговорили к двум годам лишения свободы условно за халатность в содержании городской канализации. Из-за отсутствия решётки на ливневой канаве в августе прошлого года погиб семилетний мальчик.

Пинчук занимал должность заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации. Суд постановил, что он должен был регулярно проводить проверки инфраструктуры, которые не осуществлялись с 2017 года.

Сочинскому инженеру также запретили в течение двух лет занимать должности, связанные с хозяйственной деятельностью в органах местной самоуправления, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 3 августа 2018 года в поселке Лазаревское семилетний мальчик упал в ливневую канаву на Октябрьской улице, заполненную водой после сильного дождя. Потоком его затащило под бетонную площадку и унесло в море. Тело ребёнка обнаружили водолазы МЧС.