В Оренбурге адвоката обвинили в применении насилия к приставу

Суд в Оренбурге приговорил к штрафу в 70 тысяч адвоката Оксану Кебайер, которую обвинили в применении насилия к судебному приставу. Об этом сообщает юрист международной правозащитной группы "Агора" Эльдар Шарафутдинов.

Кебайер также должна будет выплатить потерпевшему 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Ранее прокурор требовал оштрафовать адвоката на 150 тысяч рублей.

По версии следователей, в июне 2017 года в суде Кебайер ударила по лицу пристава и выбила у него телефон. Отмечается, что дело возбудили только через пять месяцев после случившегося. По мнению стороны защиты, пристав написал заявление, чтобы уклониться от ответственности за превышении должностных полномочий в отношении адвоката. По словам Кебайер, работник суда пытался задержать её, ссылаясь на несуществующие повестки. Видеозапись инцидента и медицинская карта пристава, в которой якобы были зафиксированы нанесённые ему повреждения, пропали.

Сторона защиты утверждает, что потерпевший мог иметь личные неприязненные отношения с Кебайер ещё с 2010 года.