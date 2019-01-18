В Волгодонске на полицейских завели дело из-за пыток задержанного

В Волгодонске Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые якобы пытали задержанного с целью получить признание в краже телефона. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт".

В мае 2017 года полицейские задержали Сергея Мурашова и доставили его в отдел. После этого несколько часов шестеро сотрудников правоохранительных органов применяли к нему различные виды пыток. Мурашов написал заявление, в котором сознался в краже телефона и ещё двух преступлениях. Позднее он сообщил о том, что дал показания под пытками.

В сентябре 2018 года Мурашова признали виновным в грабеже. Однако областной суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Мурашова освободили из колонии и отправили под домашний арест.