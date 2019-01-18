В Пскове арестовали мужа координатора "Открытой России"

Псковский районный суд арестовал мужа координатора "Открытой России" Лии Милушкиной по делу о сбыте наркотиков. В пятницу судья Светлана Позднякова удовлетворила ходатайство следователя и избрала для гражданского активиста Артёма Милушкина меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 марта.

По версии следствия, 14 января 2019 года Артём Милушкин приобрел 2 грамма амфетамина, которые в этом же день сбыл подставному лицу под оперативным псевдонимом "Денис" за 1000 рублей. При этом из материалов дела следует, что Милушкин непосредственно не передавал наркотик в руки "Денису", а лишь указал на него. Вещество якобы хранилось у забора на участке в футляре от конфеты "Киндер сюрприз".

Задержание Артема Милушкина состоялось в 23:00 16 января. Сотрудники Управления по борьбе с оборотом наркотиков в масках и с оружием выбили окна в доме супругов Милушкиных, заковали их в наручники и в присутствии двух малолетних детей провели обыск. Затем они задержали Артёма и Лию Милушкиных. Вечером 17 января супруги в знак протеста объявили голодовку.

Артём Милушкин на заседании вину не признал. "Это заказное политическое дело. Я не считаю себя виновным. Наркотики не продавал. Я организовывал митинг и мне обещали подкинуть наркотики", – рассказал на суде Милушкин.

Его адвокат Владимир Данилов также заявил о политической подоплёке процесса. "Ходатайство следователя не обосновано, обвинение носит характер полицейской провокации. Это продолжение и месть полицейских за активную позицию и взгляды моего подзащитного. Обвинение не имеет под собой никаких оснований", – подчеркнул адвокат Данилов.

4 ноября 2018 года Артём Милушкин был задержан сотрудниками уголовного розыска на пути к месту проведения митинга против коррупции. Он был одним из организаторов этого мероприятия. Милушкин утверждает, что полицейские пригрозили ему подкинуть наркотики. В декабре активист сообщал, что замечает за собой слежку.