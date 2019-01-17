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В Пскове задержали координатора "Открытой России"

Координатор "Открытой России" в Пскове Лия Милушкина и её супруг Артём Милушкин

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В Пскове в четверг сотрудники полиции задержали координатора местного отделения "Открытая Россия" Лию Милушкину и её мужа Артёма Милушкина. Супругов подозревают в сбыте крупной партии наркотиков.

Как сообщила корреспонденту Радио Свобода адвокат задержанной, оперативники ворвались в дом ночью, разбив в квартире окна. Во время допроса Милушкина не признала вину и отказалась свидетельствовать против себя. Так же поступил и ее супруг.

Суд об избрании меры пресечения для Милушкиных состоится 18 января. По информации адвоката активистов, следствие будет ходатайствовать о заключении их под стражу. Защита собирается возражать против такой меры.

Адвокаты считают, что сегодняшний инцидент связан с предыдущим задержанием Артема Милушкина. 4 ноября 2018 года активист был задержан сотрудниками уголовного розыска на пути к месту проведения митинга против коррупции. Он был одним из организаторов этого мероприятия. Милушкин утверждает, что полицейские пригрозили ему подкинуть наркотики. В декабре активист сообщал, что замечает за собой слежку.

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