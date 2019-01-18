Магнитогорск. Все-таки теракт? Эфир в 19:05

Террористы запрещенной в России группировки ИГИЛ берут на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске. Телеграм-канал Baza публикует сведения, которые также говорят в пользу теракта. Почему власть продолжает отметать эту версию? В обсуждении участвуют: со-учредитель rканала Baza Анатолий Сулейманов, президент ассоциации ветеранов "Альфы" Сергей Гончаров, политик Геннадий Гудков, обозреватель телеканала "Настоящее время" Алексей Александров. Ведущая Елена Рыковцева

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