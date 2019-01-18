Солдаты культурной войны. Дружба сторонников "скреп" из России и США

"Новый фронт российского проникновения в Америку: правое движение за домашнее обучение детей". Так называется расследование американского издания ThinkProgress, посвященное крепнущим связям консервативных организаций США и России, пропагандирующих "традиционную семью" и "духовные скрепы". Среди участников, единомышленников и спонсоров этих групп, по утверждению авторов расследования, есть политики и олигархи, находящиеся в санкционных списках США и Евросоюза.

По данным издания, Ассоциация правовой защиты домашнего обучения (HSLDA) – самая крупная в США организация сторонников домашнего обучения детей (homeschooling), придерживающаяся консервативно-христианской ориентации, – завязала прочные контакты с рядом российских групп такого рода, поддерживаемых лицами, близкими к Кремлю – в частности, "православным олигархом" Константином Малофеевым (основателем телеканала "Царьград"). В мае прошлого года HSLDA выступила в качестве соорганизатора Всемирной конференции по домашнему обучению, которая прошла в Москве и Санкт-Петербурге. В ней участвовали более тысячи человек из 20 с лишним стран.

​Справка. HSLDA основана в 1983 году юристом, христианским активистом и пропагандистом внешкольного образования Майклом Фаррисом. Он так формулировал цели обучения детей вне школы: "Это путь исполнения Божьей заповеди – учить наших детей любви к Богу". Изначально движение за домашнее образование, возникшее в США и Канаде в конце 1970-х, базировалось на стремлении к индивидуальному подходу к обучению, отказу от школьной рутины и носило светский характер. Однако позднее его почти полностью взяли под контроль консервативные христианские группы, видевшие свою задачу в обучении детей прежде всего основам веры, отмечают эксперты американской "Коалиции за ответственное домашнее образование" (CRHE). С правовой точки зрения домашнее обучение регулируется законами отдельных штатов. В настоящее время в США и Канаде вне школ получают образование около 2 млн детей.

Как отмечает ThinkProgress, основным партнером HSLDA выступил Всемирный конгресс семей (ВКС). Это главным образом российско-американский проект, многие мероприятия которого, по данным американской прессы, финансировали уже упомянутый Константин Малофеев и другой олигарх, близкий к Владимиру Путину, – экс-президент "Российских железных дорог" Владимир Якунин. Всемирный конгресс семей известен, в частности, лоббистскими усилиями в поддержку принятых в России закона "Об охране здоровья" (2011), несколько ужесточившего условия прерывания беременности, и закона о так называемой "пропаганде гомосексуализма" (2013).

В сентябре 2018 года ВКС провел крупное международное мероприятие в Кишиневе. Его почтил своим присутствием президент Молдавии Игорь Додон, а среди гостей были, в частности, известная своей непримиримостью к "нетрадиционным отношениям" российский депутат Елена Мизулина и видный борец с абортами и ювенальной юстицией протоиерей Димитрий Смирнов. Еще раньше, в 2014 году, очередное заседание ВКС предполагалось провести в Москве. На него даже – довольно незатейливо, зато в фольклорно-матрешечном духе – зазывали гостей специальным видеороликом:

Однако из-за аннексии Россией Крыма, начала войны на востоке Украины и введенных западных санкций против Кремля мероприятие в первоначальном виде отменили, проведя чуть более скромную конференцию. На ней присутствовал Майкл Доннелли – директор HSLDA по международным связям. Впоследствии он еще не раз приезжал в Россию, где, в частности, установил тесные контакты с Алексеем Комовым – представителем ВКС в России, большим энтузиастом христианского домашнего образования.

В интервью порталу "Православие.ру" Комов высказывал следующие взгляды на этот предмет:

"Дает детей не государство и не соцработники, а Бог! И в Библии очень четко говорится, что человек отвечает за то, как он воспитывает своих детей. А в сегодняшней школе учителя – это в подавляющем большинстве женщины, причем часто с несложившейся личной жизнью".

"Я предлагал Министерству образования и науки озаботиться тем, чтобы была возможность для верующих изучать школьные предметы не на принципах материалистического дарвинизма. Иначе получается некая "шизофрения": даже в лучших частных православных гимназиях ребенка на уроках по естественным дисциплинам ведь учат по учебникам, где говорится, что Бога нет, все произошло само собой из Большого взрыва, а человек возник из обезьяны. А потом он приходит на уроки Закона Божьего, и ему говорится ровно обратное. При этом у нас, по разным соцопросам, около 80% населения России говорят, что верят в Бога, а 70% относят себя к православным".

В фильме, снятом HSLDA в России, Доннелли и Комов рассуждают о преимуществах христианского домашнего образования и его российских перспективах:

Справка. В России homeschooling разрешен законом, есть несколько его вариантов – от обучения только дома, в семье, до сочетания в той или иной пропорции домашнего и школьного образования. Специалисты выделяют у этого вида обучения детей как положительные, так и отрицательные стороны. Как и российские законы в целом, законодательное регулирование домашнего образования носит светский характер. В России этот вид обучения пока не столь популярен, как в Северной Америке: по самым оптимистическим оценкам его сторонников, таким образом получают образование не более ста тысяч российских детей.

Прошлогодняя конференция в Москве и Петербурге была полностью посвящена домашнему обучению. Многие гости, в том числе Елена Мизулина и Димитрий Смирнов, были те же, что и в Кишиневе. При этом, как отмечает ThinkProgress, в интервью этому изданию Майкл Доннелли уверял, что никаких связей с находящимися под санкциями российскими деятелями у организаторов этого мероприятия нет. Между тем Мизулина находится в американских санкционных списках с 2014 года. Кэтрин Брайтбилл, аналитик "Коалиции за ответственное домашнее образование", считает, что связи HSLDA, ВКС и других консервативно-традиционалистских организаций США и России взаимно выгодны для них. С одной стороны, они "помогают скрыть от американцев подлинный характер московской клептократической диктатуры", представляя ее лидером всемирного движения в защиту консервативных ценностей. С другой – эти связи позволяют американским консервативным религиозным активистам рассчитывать на расширение своего идейного влияния и специфических практик в области обучения детей.

Вряд ли можно найти что-то порочное в самом желании части родителей обучать своих детей дома. Но подчинение домашнего обучения религиозным или идеологическим доктринам ни к чему хорошему не приводит, утверждает Райан Ли Столлар из Калифорнии. Он сам получил в детстве образование такого рода и позднее основал сайт Homeschoolers Anonymous. "Субкультура нашего христианского домашнего обучения – это не движение под лозунгом "дети прежде всего". Это главным образом идеологическое движение. Это большая, хорошо смазанная идеологическая машина по производству солдат для культурной войны. Я говорю об этом, поскольку сам через это прошел", – пишет Столлар. А вот как вспоминает о своем домашнем обучении девушка по имени Фиби: "Основной смысл сводился к следующему: сиди тихо и заткнись. Мне раз за разом внушали, что идеальная женщина должна быть тихой и подчиняться мужчине – отцу, потом мужу. В конце концов это обернулось для меня чувством глубокого одиночества, горечи и страха".