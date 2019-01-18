Хозяйка квартиры в Магнитогорске подтвердила, что в ней был обыск

Хозяйка квартиры в Магнитогорске, в которой, согласно расследованию проекта Baza, жили люди, причастные к взрыву 31 декабря жилого дома, подтвердила Радио Свобода, что в квартире был проведён обыск.

Владелица квартиры в доме по проспекту Ленина, 93, рассказала, что сдавала квартиру через риелтора и не знает точно, кто именно жил в квартире и что с ними стало. Сама она сказала, что не живёт в Магнитогорске.

Она подтвердила, что в квартире перед обыском была взломана дверь. Сама хозяйка квартиры, по её словам, при обыске не присутствовала. При этом она утверждает, что в квартире при обыске не было найдено взрывчатых веществ. Причин обыска она не знает.

Хозяйка квартиры подчеркнула, что была на допросе в Следственном комитете, однако дала обязательство о неразглашении.

Ранее в пятницу издание "База" опубликовало расследование, в котором утверждается, что взрыв в Магнитогорске был терактом. Журналисты называют имена трёх подозреваемых и утверждают, что они были связаны с радикальным исламом. Издание не называет свои источники, авторы расследования связаны с таблоидом "Лайф" Арама Габрелянова и телеграм-каналом Mash, оба этих СМИ имеют разветвлённые связи в силовых органах.​ По версии "Базы", один из упомянутых в расследовании людей – Алишер Каимов – жил в квартире в доме на проспекте Ленина, 93. Он же, как утверждает "База", вместе с двумя другими погиб в автомобиле "Газель", который взорвался и сгорел вечером 1 января в центре Магнитогорска.

Следственный комитет России в пятницу вновь заявил, что отрабатывает все версии трагедии, однако приоритетной считает версию взрыва бытового газа. В ведомстве также предложили журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые приписывают себе совершение громких терактов в разных странах мира. Очевидно, имеется в виду появившееся в пятницу сообщение организации SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность террористических организаций в интернете, о том, что ответственность за взрыв в Магнитогорске взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

При взрыве в жилом доме 31 декабря погибли 39 человек.