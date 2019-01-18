В Германии расследуют причастность журналиста к поджогу в Ужгороде

В Германии начато уголовное расследование в отношении пророссийского журналиста Мануэля Оксенрайтера, которого ранее граждане Польши, которых сейчас судят за поджог Венгерского культурного центра в городе Ужгород в Закарпатской области Украины, обвинили в организации этого преступления.

В полиции Берлина нашему корреспонденту подтвердили сообщения газеты Die Zeit о том, что Оксенрайтера подозревают в "поджигательстве, повлекшем серьёзные последствия".

Речь пока идёт о предварительном расследовании, обвинения Оксенрайтеру не предъявлены.

Несколькими днями ранее на суде в Кракове 28-летний Михал Прокопович, заявил, что идея в феврале прошлого года поджечь Венгерский культурный центр исходила от Оксенрайтера, который якобы заплатил за поджог.

При поджоге никто не пострадал, однако инцидент осложнил и без того напряжённые отношения между Украиной и Венгрией. В Будапеште обвинили Киев в преследованиях венгерского меньшинства в Закарпатье.

Радио Свобода ранее писало о возможной причастности Оксенрайтера к поджогу, в котором, помимо Прокоповича, обвиняются ещё двое польских ультраправых.

Оксенрайтер нередко выступал с антиукраинскими высказываниями в эфирах Первого канала и Russia Today, он знаком с идеологом Александром Дугиным, часто ездил в аннексированный Крым и даже был "наблюдателем от Германии" на выборах в самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республиках" на востоке Украины.

В последние несколько месяцев он также был помощником депутата Бундестага от правопопулистской "Альтернативы для Германии". Депутат Маркус Фронмайер в пятницу сообщил Радио Свобода/Радио Свободная Европа, что Оксенрайтер добровольно покинул позицию его консультанта.

В переписке с корреспондентом Радио Свобода в социальной сети "ВКонтакте" Оксенрайтер ранее категорически отверг свою причастность к поджогу Венгерского культурного центра, назвав эту версию "чушью".