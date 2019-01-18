В Татарском проливе найдены тела двух лётчиков Су-34

В Татарском проливе у побережья Хабаровского края найдены тела двух лётчиков истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые в пятницу потерпели крушение. Об этом сообщили в Минобороны России.

Одного лётчика ранее удалось спасти. Поиски еще одного пилота продолжаются. Они осложнены погодными условиями у берегов Хабаровского края. Во Владивостокском морском спасательно-координационном центре заявили, что для помощи в спасательной операции в район отправлено несколько кораблей Тихоокеанского флота.

Утром в пятницу стало известно об аварии двух истребителей Су-34, которые столкнулись в воздухе на Дальнем Востоке над морем. В каждом самолёте находились двое членов экипажа.

Истребители-бомбардировщики выполняли плановые полеты с аэропорта Хурба, расположенного в 17 км от Комсомольска-на-Амуре.

Су-34 разработан компанией "Сухой" и принят на вооружении в 2014 году. По подсчётам Центра анализа стратегий и технологий, в 2018 году в российскую армию были поставлены 12 истребителей такого типа. По состоянию на начало года всего было построено 126 таких истребителей, включая семь опытных и предсерийных образцов. После катастрофы принято решение о временном запрете их полетов до проведения расследования.