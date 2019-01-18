Правительство одобрило запрет на "оскорбления власти" в Интернете

Правительство России дало положительные заключения на законопроекты о запрете на публикацию недостоверной информации, а также о наказании за оскорбление власти в интернете. Об этом в пятницу сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Леонид Левин.

По его словам, комитет рассмотрит законопроекты, внесённые ранее главой комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андреем Клишасом и группой его коллег и депутатов Думы, в понедельник. Левин подчеркнул, что у правительства есть ряд замечаний к проектам, но не уточнил, какие.

В минувший понедельник на расширенном заседании комитета против законопроекта высказалась представитель Генпрокуратуры. Она, в частности, заявила, что решения о блокировке сайтов или административных наказаниях для нарушителей невозможно будет принимать решения без проведения лингвистических экспертиз, а это потребует значительных временных затрат. Против законопроекта также выступили Министерство юстиции России и Роскомнадзор, а сам Левин сказал, что при регулировании интернет-среды необходимо учитывать её специфику и что "не всё можно решать топором и кувалдой".

Законопроекты, внесённые Клишасом в декабре, предполагают запрет на публикацию в СМИ и Интернете "недостоверной общественно-значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений", если она влечёт тяжкие последствия. Второй законопроект предполагает запрет на публикацию материалов, выражающих "в неприличной форме явное неуважение" к институтам власти. За нарушение запрета авторы проектов предлагают ввести административную ответственность в виде штрафа или ареста.