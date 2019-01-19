CNN сообщил о готовности Трампа пойти на уступки по "шатдауну"

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом доме сделает демократам третье предложение, способное прекратить "шатдаун" – временную приостановку работы правительства. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Трамп на намерен пойти на компромисс, чтобы подтолкнуть демократов продолжить переговоры. Однако речи о том, что президент отступит от своего плана строительства стены на границе с Мексикой, не идет.

Кроме того, собеседники CNN утверждают, что Трамп не будет объявлять режим чрезвычайного положения, чтобы использовать средства министерства обороны для строительства заграждения на южной границе.

Ожидается, что президент США сделает заявление в субботу, 19 января.

Трамп запросил у Конгресса США на строительство заграждения на границе с Мексикой более пяти миллиардов долларов. Однако демократическое большинство Палаты представителей отказалось согласовать финансирование. Это привело к частичной приостановке работы правительства.

11 января более 800 тысяч федеральных работников не получили зарплаты, которые им должны были выплатить в этот день.