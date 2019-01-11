В США остались без зарплаты 800 тысяч госслужащих

Палата представителей США, большинство в которой принадлежит демократам, проголосовала в пятницу за восстановление финансирования некоторых федеральных агентств, закрытых президентом Дональдом Трампом в ходе конфликта по вопросу о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. В пятницу 11 января примерно 800 тысяч государственных служащих –от сборщиков налогов до агентов США – остались без заработной платы.



Однако, перспективы полного возобновления работы государственных учреждений пока туманны, пишет Reuters. Законопроект, предложенный в пятницу демократами в Палате представителей, был одобрен 240 голосами против 179. Это позволит восстановить финансирование Министерства внутренних дел (его основная функция – управление и восстановление землепользования, охрана земель и почв, экологическая деятельность) и Министерства охраны окружающей среды. Эти два учреждения, как и многие другие, не получали финансирования с 22 декабря 2018 года.



Дональд Трамп, передл лицом угрозы самого продолжительного в истории США закрытия правительства, предупредил, что может объявить чрезвычайное положение на федеральном уровне для получения финансирования на строительство пограничной стены. Именно стена на границе с Мексикой была его главным предвыборным обещанием перед избранием президентом США. Однако демократы, в таком случае, по всей вероятности подадут в суд на Трампа, сообщают американские СМИ.