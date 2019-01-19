Дерипаска потребует проверить источники доходов Зюганова

Представители российского миллиардера Олега Дерипаски потребуют провести комплексную проверку доходов лидера КПРФ Геннадия Зюганова, на которого бизнесмен недавно подал в суд за его высказывания.

Собеседник РБК, представляющий интересы Дерипаски, считает, что общественность имеет право знать источники доходов лидера коммунистов, "чей образ жизни сегодня очень далек от исторически сложившегося аскетичного имиджа борцов за справедливость и неподкупность".

На этой неделе стало известно о судебном иске, который сторона Дерипаски подала к Зюганову. Поводом послужило выступление главы КПРФ на пленарном заседании Госдумы 9 января. Утверждалось, что Зюганов назвал бизнес Дерипаски аферой и призвал расследовать "это преступление против стратегической политики нашей страны и всей нашей безопасности".

Защита миллиардера называет высказывание Зюганова намеренной попыткой нанести репутационный ущерб Дерипаске, как основателю алюминиевой компании "Русал".​

Сам Зюганов заявил, что не боится судов и что его юристы "разберутся", сообщает РБК.