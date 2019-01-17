Зюганов назвал бизнес Дерипаски "аферой". Миллиардер подал в суд

Олег Дерипаска подал в суд на лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который назвал "аферой" бизнес, основанный российским миллиардером. Об этом изданию РБК сообщил представитель Дерипаски. Предприниматель требует взыскать с Зюганова один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Поводом для иска послужило выступление главы КПРФ на пленарном заседании Госдумы 9 января. Утверждается, что Зюганов назвал бизнес Дерипаски аферой и призвал расследовать "это преступление против стратегической политики нашей страны и всей нашей безопасности".

Защита миллиардера считает высказывание Зюганова намеренной попыткой нанести репутационный ущерб Дерипаске, как основателю алюминиевой компании "Русал".

Геннадий Зюганов, в свою очередь, заявил, что не боится судов и что его юристы "разберутся", сообщает РБК.