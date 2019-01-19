В Гданьске простились с убитом мэром города Павлом Адамовичем

Жители Гданьска простились с мэром города Павлом Адамовичем, который умер 14 января после нападения, совершенного во время благотворительного концерта. На церемонию прощания в субботу, 19 января, пришли около 45 тысяч человек, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Похороны Адамовича носят частично государственный характер, сообщает "Радио Польша". В них принимают участие президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и председатель Европейского совета Дональд Туск. На заупокойной мессе присутствуют бывшие президенты Польши: Лех Валенса, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский, пять бывших премьер-министров страны, бывший президент Германии Йоахим Гаук и около трёхсот мэров польских и европейских городов.

Адамович возглавлял Гданьск — город, где в 1970-е годы зародилось движение "Солидарность", — уже 20 лет. Он был видным деятелем оппозиции правящей партии. Нападение на него произошло во время так называемого "Большого финала" благотворительной организации "Большой оркестр рождественской помощи".

Нападение на него совершил ранее судимый за ограбления банков 27-летний преступник. Свои действия он назвал местью партии "Гражданская платформа", одним из основателей которой был политик. По данным источников Польского агентства печати, перед нападением на Адамовича преступник пытался проникнуть в президентский дворец в Варшаве, однако эту информацию отрицают в президентской службе безопасности.