Жертва "атмосферы ненависти". Убийство Павла Адамовича

День похорон мэра Гданьска Павла Адамовича будет объявлен в Польше днем национального траура. Такое решение во вторник принял президент страны Анджей Дуда. Покушение на Адамовича в воскресенье во время благотворительного концерта стало одним из самых громких убийств действующих европейских политиков за последние годы и всколыхнуло не только Гданьск и польское общество, но и всю Европу.

Несмотря на то, что убийца, смертельно ранивший Адамовича ножом в сердце, по основной версии полиции, является психически нездоровым человеком, многие комментаторы восприняли это нападение как отражение атмосферы напряженности и раскола в польском обществе. Адамович был в жесткой оппозиции к действующим властям страны и правящей партии "Право и справедливость". Эта партия, которую возглавляет брат погибшего в авиакатастрофе под Смоленском Леха Качиньского Ярослав, придерживается национал-консервативной идеологии, выступает за усиление контроля правительства над судебной системой, против абортов и приема мигрантов, при этом занимая не менее жесткую позицию касательно отношений с Россией и ее президентом Владимиром Путиным.

Убийца Адамовича, 27-летний Стефан Ф., перед тем, как нанести ему смертельный удар ножом в сердце, прокричал в микрофон со сцены, что был несправедливо посажен в тюрьму по вине оппозиционной партии "Гражданская платформа" (на самом деле он несколько раз был осужден за вооруженные нападения на банки). Павел Адамович был одним из лидеров "Гражданской платформы", но его членство в партии было приостановлено из-за проводимого полицией в отношении мэра Гданьска расследования. Расследование было начато еще в 2015 году после того, как Адамович занизил в декларации о доходах стоимость своего недвижимого имущества (сам он признал это, но утверждал, что речь идет о технической ошибке). Суд в Гданьске признал его невиновным, но городской прокурор отправил дело на пересмотр. Окончательное решение по делу не вынесено до сих пор.

В ноябре 2018-го жители Гданьска, колыбели польской "бархатной революции", вновь выбрали Адамовича мэром – несмотря на то, что он шел на выборы не от партии, а самостоятельно. В 2019-м начался его 21-й год на этом посту. Не помешала Адамовичу и критика, звучавшая в его адрес из-за готовности дружить с соседней Россией: он не раз бывал в Калининграде, в том числе уже после аннексии Крыма, в его биографии есть и другие эпизоды, которые критики толковали как выражение его пророссийских взглядов: например, Адамович выступал за отмену решения Института национальной памяти Польши об обязательном переименовании топонимов, связанных с деятелями советского периода в польской истории.

Некоторые пользователи социальных сетей после этого убийства провели параллели между политической ситуацией в Польше и России.

Михаил Маглов:

Политическое убийство в Гданьске. Такое неизбежно, если взять под контроль одной партией над СМИ и крутить по ним рассказы о том, что все, кто в оппозиции к правящей партии - предатели и враги. Также это неизбежно, если в парламенте веселятся над расстрелянной мишенью с именем лидера оппозиции.

Kuba Snopek:

Павел Адамович был мэром Гданьска 20 лет. От большинства политиков он отличался тем, что просто вел себя прилично:

– в отличие от других мэров, он не запрещал Парады равенства (LGBTQ+). В нескольких даже участвовал.

– он участвовал в еврейских праздниках. Всячески старался улучшить отношения между Поляками (или хотя бы жителями Гданьска) и Евреями.

– он хорошо относился к Калининграду / Калининградцам. Был сторонником того, чтобы жители анклава могли без виз ездить в ЕС.

и так далее...

Казалось бы, это всё просто приличное поведение. Но именно из-за этого долгие годы на него лился хейт. Убийство – прямое последствие комментариев на твиттере разных «традиционалистов».

Тот "благотворительный концерт", во время которого Павел Адамович был убит, – польский феномен, которым я всегда гордился. Называется "Большой оркестр праздничной помощи". Эта инициатива проводится каждый год с 1993 года. Люди по всей стране год в год приходят на концерты и складываются, чтобы купить аппаратуру для больниц. Как и в России, в Польше мы не доверяем, что государство само с этим справится, поэтому этот день большой национальной взаимопомощи прижился и является одним из самых важных не-католических праздников.

После смерти Адамовича инициатор и лидер "Оркестры" Юрек Овсяк заявил, что у него больше нет сил этим заниматься, он уходит в отставку. Скорее всего, прямым последствием убийства будет смерть самой важной польской общественной инициативы.

Почему об этом пишу? Польша и Россия довольно похожи. Оба общества, в целом, консервативные. В обеих странах почти весь политический класс – абсолютно безнадежный. Если кто-то просто ведет себя по-человечески, его запоминают на долгие годы (вспомните Сергея Капкова). Таких людей надо беречь, надо про них знать, надо про них не забывать.

Артём Филатов:

Я потрясен нападением на мэра Гданьска Павла Адамовича. Гданьск – это первый город в Польше, в котором я побывал в 2014 году. А Павел Адамович – это второй человек, с которым я познакомился тогда в Гданьске. Я участвовал в форуме Smart Metropolia, который организовывала команда мэра, и мы пожали друг другу руки и перекинулись парой слов. Спустя два года я снова был в Гданьске на мероприятии для польских и российских молодых журналистов и политологов, и к нам приходил господин Адамович. И тот Гданьск, который я знаю – это Гданьск Павла Адамовича: открытый, дружелюбный и безопасный европейский город.

Радио Свобода попросило рассказать о личности Павла Адамовича и значении его фигуры для Гданьска и всей Польши Паулину Сигень – журналистку издания "Газета Выборча Труймясто" (Gazeta Wyborcza Trójmiasto). "Труймясто" ("Троеград") – слово, которым в Польше называют городскую агломерацию, состоящую из трех крупных населенных пунктов: Гданьска, Сопота и Гдыни.

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– Почему убийство мэра хоть и довольно известного, но не самого крупного города Польши вызвало такой масштабный резонанс? Чем был уникален Павел Адамович и почему его убийство так шокировало не только жителей Гданьска и Польши, но и соседних стран?

– Сложно выразить это словами и перечислить все, из-за чего Павел Адамович является... являлся особенным человеком и особенным политиком. Вы сказали, что Гданьск – это не самый крупный город региона, но Гданьск – это город во многих отношениях особый, это город с особой историей, это город, в котором началась Вторая мировая война, это город, в котором началось движение "Солидарность", началось свержение коммунизма в нашем регионе. Павел Адамович был как раз тем человеком, который смог преобразовать в позитивный посыл этот гданьский исторический опыт, особенный дух этого города. С этим позитивным посылом он шел в разные стороны, активно участвовал в европейском диалоге, во многих интеграционных проектах в регионах Балтийского моря, старался создавать платформу для диалога Польши и России. Это, на самом деле, редкость, чтобы польские политики после 2014 года, после аннексии Крыма, настолько активно вовлекались в этот процесс и показывали, что нам (России и Польше) всегда надо общаться, несмотря ни на что, независимо от политической обстановки. Он понимал, что мы с Россией соседи, что особенно здесь, в Гданьске, который находится всего в 150 километрах от Калининграда, нам нужен диалог, что нам надо дружить. Поэтому его смерть и вызвала такой резонанс, в том числе и в России, но также в странах Восточной Европы и вообще в Европе в целом. Буквально сегодня мои финские друзья прислали статью из финской газеты, в которой мэр города Турку вспоминает Павла Адамовича. Это был, на самом деле, человек и политик европейского масштаба.

– Что это за история о российской семье, перед которой Павел Адамович публично извинился?

Он посчитал, что раз в его доме обидели его гостя, надо извиниться

– Год назад в Гданьске был случай, когда машину семьи из Калининградской области, которая приехала на выходные на отдых в наш город, кто-то закидал из окна камнями. В итоге в этой машине было разбито стекло. Это были бабушка с дедушкой, с совсем маленькой девочкой. Эта история вызвала огромный резонанс, волну комментариев в российском сегменте интернета о том, что в Польше бьют русских, что в Польше русских ненавидят, что в Польше русофобия. Во-первых, это не так. Во-вторых, точно никакой русофобии нет в Гданьске, потому что мы с Калининградом соседи и калининградцы у нас частые гости. Они прекрасно знают, что мы им всегда рады. И Павел Адамович просто выступил как хозяин дома, он посчитал, что раз в его доме обидели его гостя, надо извиниться – раз полиция так и не смогла раскрыть это дело, выяснить. Он позвал к себе эту семью, они еще были в Гданьске, он с ними встретился, подарил им подарки и извинился от имени Гданьска, подчеркивая, что он очень хочет, чтобы в Гданьске все гости, независимо от национальности, могли себя чувствовать безопасно.

– Часто ли вам доводилось лично общаться с Павлом Адамовичем – и как журналисту, и как просто жителю Гданьска? Какие его черты вам запомнились больше всего?

Каждый из нас в Гданьске мог всегда подойти к Павлу Адамовичу, поздороваться с ним, пообщаться, сделать фотографию

– Да, довольно часто. Я и сама брала у Павла Адамовича интервью, не раз брала комментарии, присутствовала на многих пресс-конференциях, а также переводила и помогала организовывать интервью для российских и украинских коллег. Сейчас очень многие из тех, кому доводилось общаться с Павлом Адамовичем, подчеркивают, что это был человек невероятно открытый. Несмотря на то, что он занимал довольно высокий пост, и несмотря на то, что он 20 лет был в должности мэра крупного по польским меркам города, он всегда и со всеми общался по-партнерски. Он всегда старался выслушать человека, который с ним общается, он всегда был готов общаться, если только люди хотели общаться с ним. Мы в Гданьске все знаем, что с Павлом Адамовичем было несложно встретиться. Он очень много времени проводил в городе, он по этому городу много передвигался пешком. К нему можно было подойти на улице. Я смотрю сейчас свою ленту в Фейсбуке и вижу, насколько много в ней людей, у которых есть фотографии с Павлом Адамовичем. Это не журналисты, не чиновники, это обычные люди, которые показывают, что в принципе каждый из нас в Гданьске мог всегда подойти к Павлу Адамовичу, мог поздороваться с ним, мог с ним пообщаться, мог сделать с ним фотографию. Это показывает, насколько открытым он был и какую политику он вел.

– Какую позицию Павел Адамович занимал по вопросам, вокруг которых идет широкая общественная дискуссия в Польше? Многие говорят, что польское общество поляризовано, что правящая партия "Право и справедливость" отстаивает одни ценности, но при этом многие жители Польши не готовы с превалированием этих ценностей соглашаться. Многие комментаторы проводят параллели с Россией, пишут о том, что польское телевидение создает некую атмосферу нетерпимости, ненависти к представителям противоположной точки зрения. Какое место в этом противостоянии занимал Павел Адамович?

– Поляризация польского общества – это факт, и это факт уже с долгой историей, по крайней мере длиной в последние 10 лет, на протяжении которых эти настроения "накачивались" в нашем обществе, в нашей политике, в языке публичных дебатов, в языке СМИ. Конечно, это страшно. Поскольку чуть ли не каждый в Польше как-то вовлечен в это по ту или иную сторону баррикад, мне тоже сложно судить. Вообще, мы все в этой ситуации хотели бы забыть обо всем этом, забыть о том, что разделяет нас в Польше, но факт остается фактом: эта атмосфера ненависти, агрессии действительно способствовала этой трагедии. Несмотря на то что человек, который убил Павла Адамовича, скорее всего, психически болен, даже по тем лозунгам, которые он выкрикивал со сцены, видно, что в его поведении была политическая подоплека, что на него, возможно, повлияло то, что происходит в публичной сфере, что это сподвигло его на то, что он сделал.

Он старался давать отпор многим антидемократическим действиям этой власти

Вообще, положение Адамовича было очень сложным в последние пару лет. С того времени, как в Польше к власти пришла партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость", он резко критиковал и старался давать отпор многим антидемократическим действиям этой власти. Павел Адамович очень резко критиковал реформу судебной системы, даже в это трагическое воскресенье он встречался с протестующими [против судебной реформы] у здания суда в Гданьске. Он считал своим долгом как мэр большого города ходить туда и поддерживать тех, кто не согласен с теми изменениями, которые происходят в Польше, которые напрямую ведут к тому, чтобы правительство и политическая партия, которая в этом правительстве преобладает, напрямую контролировали судебную систему.

Это лишь один из примеров. Есть примеры на перекрестке общенациональной и региональной политики, когда решением Института национальной памяти в Польше были изменены названия улиц. Некоторые имена улиц в Польше посчитали коммунистическими, и в рамках закона о запрете коммунистической пропаганды было принято решение устранить эти фамилии из публичного пространства. Многие из этих решений вызвали разногласия, поскольку и биографии, и судьбы данных людей сложно было оценивать однозначно, но у Павла Адамовича была более принципиальная позиция по этому вопросу: он, ссылаясь на Конституцию, говорил, что никто не имеет права на центральном уровне делать то, что в соответствии с Конституцией является привилегией органов местного самоуправления. Он обжаловал это решение в административном суде, это был довольно известный в Польше случай, когда он выступил не столько в защиту конкретных исторических фигур, именами которых названы разные улицы и площади, сколько выступил за сохранение Конституции, сохранение привилегий органов самоуправления. Он понимал и часто подчеркивал, что важной целью для власти, для правительства, для "Права и справедливости" является ослабление роли органов самоуправления в Польше.

​– Многие пишут, что вместе с Павлом Адамовичем не только Гданьск потерял любимого мэра, но и польская оппозиция потеряла одного из своих лидеров. Были ли у Адамовича амбиции стать политиком на национальном уровне?

– На самом деле, это сложный вопрос. У него точно были такие возможности. Возможно, он пропустил тот момент, когда он мог стать политиком общенационального уровня. Тут надо помнить о том, что в 2015 году польская прокуратура предъявила обвинение Павлу Адамовичу – он неправильно заполнил декларацию об имуществе. Он объяснял это как свою ошибку, но в связи с этим с 2015 года в отношении Павла Адамовича велось расследование с коррупционным оттенком. Это очень часто освещалось в государственных СМИ, Адамовича там представляли как коррупционера, вора, человека, который наживается на Гданьске и на своей публичной должности. С одной стороны, это было начало такого массового хейта в государственных СМИ и в кругах как бы сторонников нынешней власти. Сегодня мы уже знаем от друзей Павла Адамовича, что на самом деле, несмотря на то, каким сильным он казался снаружи, он очень сильно это переживал и ему было очень трудно справиться с этой волной ненависти. С другой стороны, его членство в "Гражданской платформе" в связи с этими обвинениями в коррупции было приостановлено, и он почувствовал себя преданным – от него отреклась партия, которую он создавал. Партия сделала это по соображениям своей репутации, она хотела просто подождать, пока этот вопрос будет окончательно решен, когда суд определит, что случилось, но на самом деле, понимая, что такие судебные расследования затягиваются в Польше очень сильно и этот вопрос будет длиться годами. В итоге на выборы в органы местного самоуправления, которые состоялись в Польше осенью прошлого года, Павел Адамович выдвинул свою кандидатуру вопреки "Гражданской платформе", без поддержки партии, наоборот, у "Гражданской платформы" был свой кандидат – Ярослав Валенса, сын бывшего президента Польши Леха Валенсы.

Гданьск часто называют в Польше "бастионом либералов"

В Гданьске для Павла Адамовича это была очень сложная кампания, и именно эта последняя победа на выборах на пост мэра была лучшим доказательством того, каким доверием он пользуется среди гданьчан. Сначала опросы вообще не давали ему никаких шансов в столкновении с такой крупной и богатой структурой, как структура политической партии "Гражданская платформа", партии, которая вообще ассоциируется с Гданьском, потому что Гданьск часто называют в Польше "бастионом либералов", бастионом "Гражданской платформы". Отсюда и Дональд Туск, отсюда многие значительные польские политики этого течения. Поэтому последние выборы – это было действительно испытание для Павла Адамовича, и честно говоря, никто не мог подумать, что все так быстро закончится. Этот срок он начинал с большим энтузиазмом, с готовностью работать, трудиться... Это сложно передать словами. Мы просто не ожидали, что после такого большого успеха может случиться такая страшная трагедия.

– Понятно ли уже, что будет дальше? Кто сейчас исполняет обязанности мэра Гданьска? Кто может претендовать на этот пост в дальнейшем? Изменится ли политическая и общественная атмосфера в городе после этого?

– Согласно польскому закону, сейчас городом будет управлять комиссар, которого назначает правительство, премьер-министр. Уже было принято решение, что этим комиссаром будет назначена Александра Дулькевич, это ближайшая соратница Павла Адамовича, которая занимала должность заместителя мэра Гданьска. И это, несомненно, правильное решение, потому что если бы правительство хотело навязать, условно, своего человека, это был бы огромный политический скандал, это вызвало бы здесь, в Гданьске, огромную волну недовольства, негодования. Поэтому это, конечно, такое человеческое решение – не стараться воспользоваться этой ситуацией политически и назначить комиссаром ближайшую соратницу мэра. Но это решение временное, будут досрочные выборы. Мы еще не знаем, как они будут выглядеть, мы не знаем, кто будет на этих выборах баллотироваться. Возможно, для россиян это слово звучит как-то не очень, но Дулькевич как преемник, на самом деле, должна пойти на эти выборы, должна выдвинуть свою кандидатуру, чтобы продолжать выполнять те задачи и те обещания, которые Павел Адамович давал еще осенью прошлого года в предвыборной кампании.