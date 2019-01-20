Зеленский пообещал избавиться от своего бизнеса в России

Шоумен Владимир Зеленский, заявивший о намерении баллотироваться в президенты Украины, признал, что является совладельцем компании, получающей доходы в России.

Об этом он заявил в интервью изданию "Украинская правда" - спустя несколько дней после того, как расследование о бизнесе Зеленского в России опубликовал проект "Схемы" - это совместный проект Украинской службы Радио Свобода и телеканала "Перший".

В расследовании говорилось, что Зеленский - один из совладельцев кипрской компании "Green Family LTD", которой принадлежит российская компания "Грин филмс", снимающая в России кино.

"Наша компания владеет акциями этой компании. Это правда" - сказал Зеленский. Он подчеркнул, что не занимается делами российской компании и не имеет отношения к подаче заявки на грант Министерства культуры России, которая была удовлетворена.

Зеленский пообещал "в ближайшее время" выйти из капитала кипрской компании. Он также заявил, что сам не работает в России с 2014 года, когда был аннексирован Крым и начался конфликт на востоке Украины.

В то же время, он заявил, что кипрская компания получает роялти с фильмов, выпущенных в России до 2014 года. "Что же нам, подарить эти деньги россиянам?" - спросил политик.

Ранее Зеленский отрицал, что имеет отношение к какому-либо бизнесу в России с 2014 года.

Вести в России бизнес гражданам Украины не запрещено, однако Россия официально признана на Украине страной-агрессором. В прошлом критике за бизнес в России подвергался и президент Пётр Порошенко. Кондитерская фабрика в Липецке, принадлежавшая его компании "Рошен", прекратила работу в 2017 году.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Зеленский по опросам занимает 2-3 места в рейтингах кандидатов.