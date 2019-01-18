У кандидата в президенты Украины Зеленского нашли киностудии в России

Объявивший о своём участии в выборах президента Украины комик Владимир Зеленский является совладельцем компаний, владеющих несколькими киностудиями на территории России. Об этом сообщили журналисты проекта "Схемы" (совместный проект украинской службы Радио Свобода и телеканала "Перший"), которые обнаружили соответствующие документы на сайте Росстата и Единого реестра юридических лиц Федеральной налоговой службы.

Согласно собранной документации, Зеленский и несколько его партнёров владеют кипрской компанией "Green Family", при посредничестве которой были созданы три российских киностудии: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс".

Первые две компании не приносят значительной прибыли владельцам, говорится в расследовании. Но выручка компании "Грин Филмс" с начала 2014 года составила более 850 миллионов рублей. Большинство этих средств артисты якобы заработали на продаже авторских прав и аренде помещений на территории России.

Кроме этого, по данным реестра прокатных удостоверений российского Минкульта, соответствующие разрешения в 2015 голду получили три картины, созданные при помощи студии "Грин Филмс". Владимир Зеленский ранее заявлял, что после 2014 года он не занмался выпуском фильмов в России.

После публикации расследования, журналисты Радио Свобода попытались попросить Зеленского о комментарии по поводу его деятельности в России. Кандидат в президенты от этого отказался, но позже опубликовал на своей странице в Инстаграме разъяснения: Зеленский утверждает, что никто из его команды не работает в России.

При этом он заявил, что на счета компании поступают деньги от роялти во многих странах, но все эти средства переводятся на Украину, где и производится контент группы "Квартал 95".

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. В соцопросах самыми популярными кандидатами остаются бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко, комик Владимир Зеленский, действующий президент Пётр Порошенко и пророссийский политик Юрий Бойко.