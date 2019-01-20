YouTube удалил комедию "Праздник" о блокадном Ленинграде

Сайт YouTube удалил комедию "Праздник", действие которой происходит в блокадном Ленинграде, с канала её режиссёра Алексея Красовского.

Об этом сообщил утром в воскресенье сам Красовский. Он подчеркнул, что не получал от видеохостинга никаких уведомлений. При переходе на ссылку, где ранее был выложен фильм, появляется надпись, что видео было удалено за нарушение условий использования YouTube.

Красовский выложил ссылку на фильм 3 января. Видео успело собрать более миллиона просмотров. В виде добровольных взносов за просмотр было собрано более 3 миллионов рублей.

Ранее режиссёр отказался получать прокатное удостоверение на фильм, после того как его – ещё до премьеры – подверг критике ряд чиновников и СМИ, которые утверждали, что фильм является глумлением над жертвами блокады. Прокуратура начала проверку обстоятельств создания фильма, о её итогах не сообщалось.