В Казани и Ростове пришли с обысками к активистам "Открытой России"

У активистов "Открытой России" в Казани и в Ростове-на-Донупроходят обыски. Об этом сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

По его информации, в Казани пришли к Эльзе Нисанбековой, а в Ростове-на-Дону — к Антону Приходько. У полиции якобы имеются постановления о проведении обысков. Телефоны активистов отключены. Позднее Прянишников уточнил, что, со слов полицейских, обыск у Нисанбековой проводится по уголовному делу, возбужденному против члена федерального совета "Открытой России" Анастасии Шевченко из Ростова-на-Дону. Связи с Шевченко нет.

18 января суд в Пскове отправил под домашний арест до 15 марта координатора "Открытой России" Лию Милушкину по делу о сбыте наркотиков в крупном размере. Также суд арестовал активиста штаба Навального, мужа Милушкиной - Артёма. На заседании суда следователь заявил, что у Милушкина найден амфетамин. Супруги вину не признали и в знак протеста объявили голодовку.

Они считают, что их арест является политической травлей и запугиванием, а подброшенные наркотики — провокацией. Милушкин утверждает, что полицейские пригрозили ему подкинуть наркотики. В декабре активист сообщал, что замечает за собой слежку.