Депутаты из регионов РФ просят списать долги по примеру Чечни

Депутаты ряда регионов России обратились с заявлениями в прокуратуру с требованием списать долги населению за газ по примеру Чечни. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Такие завления в правоохранительные органы направлены в Чувашии, Башкирии, Красноярске, Астраханской, Ростовской, Курской, Свердловской и Смоленской областях.

Поводом для обращения послужило решение суда в Грозном, который обязал компанию "Газпром межрегионгаз " списать жителям Чечни 9 миллиардов рублей долгов за газ. В суд обратилась прокуратура, которая посчитала, что задолженность является "безнадежной к взысканию", а попытки добиться её оплаты создавали в обществе социальную напряженность и могли привести к массовым протестам населения. В "Газпроме" заявили, что обжалуют решение суда в Грозном.

В Чувашии долг населения за газ в третьем квартале 2018 года составил около трех миллиардов рублей, что также негативно сказывается на уровне социальной напряженности в обществе, указал в своем обращении в прокуратуру депутат Константин Степанов. Аналогичные основания имеются и в Смоленской области, говорится в заявлении смоленских депутатов.

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин обратился в прокуратуру Свердловской области. По его данным, долги населения региона по отоплению составляют 8,6 миллиардов рублей. Ионин назвал решение суда в Грозном о списании догов "прецедентом" и не исключил, что в России начнется "флешмоб регионов" на эту тему. Он также сообщил изданию, что на следующей неделе вопрос о долгах ЖКХ будет обсуждаться в комитете по жилищной политике Госдумы России.

С ноября 2017 года в Грозном проводились отключения газа из-за долгов жителей. Помимо долгов за газ, жители столицы Чечни также имеют большие задолженности по оплате электричества. В январе они получили анонимные уведомления о предстоящем изъятии жилья за долги. ​

80 процентов бюджета Чечни составляют дотации из федерального центра. Российские оппозиционные политики считают, что значительная часть этих средств уходит на "сладкую жизнь" главы республики Рамзана Кадырова.