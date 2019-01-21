Депутаты из регионов РФ просят списать долги по примеру Чечни

Депутаты ряда регионов России обратились с заявлениями в прокуратуру с требованием списать долги населению за газ по примеру Чечни. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Такие завления в правоохранительные органы направлены в Чувашии, Башкирии, Красноярске, Астраханской, Ростовской, Курской, Свердловской и Смоленской областях.
Поводом для обращения послужило решение суда в Грозном, который обязал компанию "Газпром межрегионгаз " списать жителям Чечни 9 миллиардов рублей долгов за газ. В суд обратилась прокуратура, которая посчитала, что задолженность является "безнадежной к взысканию", а попытки добиться её оплаты создавали в обществе социальную напряженность и могли привести к массовым протестам населения. В "Газпроме" заявили, что обжалуют решение суда в Грозном.
В Чувашии долг населения за газ в третьем квартале 2018 года составил около трех миллиардов рублей, что также негативно сказывается на уровне социальной напряженности в обществе, указал в своем обращении в прокуратуру депутат Константин Степанов. Аналогичные основания имеются и в Смоленской области, говорится в заявлении смоленских депутатов.
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин обратился в прокуратуру Свердловской области. По его данным, долги населения региона по отоплению составляют 8,6 миллиардов рублей. Ионин назвал решение суда в Грозном о списании догов "прецедентом" и не исключил, что в России начнется "флешмоб регионов" на эту тему. Он также сообщил изданию, что на следующей неделе вопрос о долгах ЖКХ будет обсуждаться в комитете по жилищной политике Госдумы России.
С ноября 2017 года в Грозном проводились отключения газа из-за долгов жителей. Помимо долгов за газ, жители столицы Чечни также имеют большие задолженности по оплате электричества. В январе они получили анонимные уведомления о предстоящем изъятии жилья за долги.
80 процентов бюджета Чечни составляют дотации из федерального центра. Российские оппозиционные политики считают, что значительная часть этих средств уходит на "сладкую жизнь" главы республики Рамзана Кадырова.
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