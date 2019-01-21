Песков: от Японии пока не поступало предложений о передаче Курил

От Японии пока не поступало официальных предложений об условиях заключения мирного договора с Россией - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, согласится ли Москва на передачу Японии части Южных Курил - острова Шикотан и архипелага Хабомаи.

При этом Песков прямо не отверг такую возможность, сказав, что необходимо дождаться результатов переговоров лидеров России и Японии. "Мы призываем всех быть реалистами" - сказал Песков, подчеркнув, что "от своих национальных интересов никто отступать не собирается".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник прибывает в Москву, на вторник намечены его переговоры с президентом России. Японская пресса накануне писала, что Абэ рассматривает возможность заключить мирный договор с Россией, при котором его стране отойдёт Шикотан и Хабомаи. Попытки добиться от России возвращения всех четырёх спорных островов, включая Итуруп и Кунашир, по мнению Абэ выглядят "нереалистичными".

Песков в понедельниксказал, что "конкретных вариантов разрешения территориального спора с Японией не существует". При этом 14 января министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров в Москве со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что российский суверенитет над Курильскими островами не обсуждается.

Япония не признаёт российскую принадлежность островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Они были оккупированы СССР в конце Второй мировой войны. Из-за спора о принадлежности островов Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор.В последнее время Путин и Абэ провели серию встреч, на которых говорили о необходимости заключения мирного договора. При этом упоминалась советско-японская декларация 1956 года, по которой СССР соглашался на передачу двух островов Японии.

Вчера в Москве и других городах России прошли митинги против передачи островов.