В Москве главы МИД России и Японии обсуждают мирный договор

В Москве проходят переговоры министров иностранных дел России и Японии – Сергея Лаврова и Таро Коно - по вопросу заключения мирного договора между двумя странами.

Перед началом встречи глава российского МИДа заявил, что работа над документом должна быть профессиональной, без противоречивых заявлений в публичном пространстве и искажения уже достигнутых договоренностей.

На днях газета "Ёмиури сингун" со ссылкой на источники, знающие подробности о переговорах, сообщила, что правительство Японии предложит России соглашение об отказе двух стран требовать материальные компенсации за Курильские острова.

Япония не признаёт российскую принадлежность островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Они были оккупированы СССР в конце Второй мировой войны. Из-за спора о принадлежности островов Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. В ноябре после встречи Абэ с президентом России Владимиром Путиным стало известно, что Япония готова вернуться к декларации об островах 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора между двумя странами.

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. Однако после встречи с президентом Путиным премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил заявил, что Россия готова ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе советской декларации. Сам Путин в сентябре предлагал подписать мирный договор без предварительных условий. Абэ такое предложение назвал неприемлемым.

6 января Абэ заявил, что поклялся поставить точку в вопросе о Курильских островах.В конце января ожидается визит Абэ в Россию.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявлял, что мирный договор между двумя странами не означает передачу островов Японии. Согласно опросу "Левада-центра", только 17 процентов россиян готовы поддержать передачу части Курил Японии.