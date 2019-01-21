Комитет Думы одобрил законопроекты Клишаса об "оскорблении власти"

Комитет Госдумы по информационной политике в понедельник одобрил так называемые "законопроекты Клишаса" об административной ответственности за распространение так называемых фейковых новостей и материалов, оскорбляющих государственные символы и институты власти.

Документы теперь будут вынесены на первое чтение в Госдуме. После их принятия комитет обсудит поправки.

На прошлой неделе правительство России дало положительные заключения на законопроекты - несмотря на негативные оценки, которые ранее высказывали представители Генпрокуратуры, Роскомнадзор и министерство юстиции, а также представители Интернет-сообщества, которые участвовали в открытых слушаниях в Думе.

Законопроекты в декабре внёс глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас и ряд его коллег. Первый законопроект предполагают запрет на публикацию в СМИ и Интернете "недостоверной общественно-значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений", если она влечёт тяжкие последствия. Второй законопроект предусматривает запрет на публикацию материалов, выражающих "в неприличной форме явное неуважение" к обществу, государству, государственным символам и органам власти. За нарушение запрета авторы проектов предлагают ввести административную ответственность в виде штрафа или ареста. Кроме того, такие публикации в Интернете будут блокировать.