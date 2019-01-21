В Керченском проливе горят два судна под флагом Танзании

Два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, соединяющего Чёрное и Азовское моря. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. На одном из кораблей мог произойти взрыв, уточняет агентство.

По данным "Интерфакса", взрыв мог произойти в ходе передачи груза с таннкера-газовоза на соседнее судно. ТАСС уточняет, что инцидент произошёл на якорной стоянке и не повлияет на судоходство в районе.

По данным источника "Интерфакса", экипаж судов из 31 человека спустились за борт и находятся в воде. Среди них нет россиян или украинцев. О погибших и пострадавших не сообщается. На месте работают семь спасательных кораблей, ещё три вышли в район аварии, уточняет агентство.

Согласно договору между Россией и Украиной, судоходство в Керченском проливе регулируется из порта Керчи. Сейчас он контролируется Россией, аннексировавшей Крымский полуостров.