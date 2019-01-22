Преступление против детей. Почему детские сады накрыла дизентерия

В декабре прошлого года в Москве началась эпидемия дизентерии в детских садах Юго-Восточного административного округа (ЮВАО). Питание в эти сады поставляли две компании: пищевой комбинат "Конкорд", который принадлежит Евгению Пригожину и ВИТО-1. По данным родительского сообщества, которое собирает информацию о заболевших, симптомы дизентерии появились более чем у 500 детей в 19 школьных и дошкольных учреждениях столицы. Удалось собрать уже 70 результатов анализов с выявленной шигеллой. Десятки детей были госпитализированы. По рассказам родителей, эта ситуация долго замалчивалась всеми, в том числе и врачами поликлиник, которые отказывались официально ставить диагноз шигеллез.

В 20 числах декабря десятки детей из разных садов почувствовали себя плохо: вечером у них поднялась высокая температура, началась рвота, зеленый понос с кровью. Некоторые начали бредить и перестали реагировать на происходящее вокруг. Детей, которые были в тяжелом состоянии, госпитализировали в инфекционные больницы с подозрением на кишечную инфекцию. Тех, кто чувствовал себя не так плохо, оставили лечиться дома. Участковые врачи говорили родителям, что это ОРВИ или ротавирусная инфекция. Результаты анализов из частных клиник, которые нашли у детей шигеллу, в поликлиниках не принимали. Родители уверены, что власти замалчивают ситуацию и не ищут виновных, поэтому они организовались самостоятельно, собирают результаты анализов из частных лабораторий и готовят коллективные обращения в следственный комитет и ФСБ.

У члена инициативной группы родителей Екатерины Ковалевой шестилетнюю дочь врачи решили не госпитализировать. У девочки была температура тела около 40 градусов и все признаки отравления.

Мне пришлось вызывать наряд полиции, чтобы моему ребенку выдали направление на аналогичный анализ в поликлинике

– Сотрудники скорой помощи нам сказали, что это ОРВИ. Когда к нам пришел участковый педиатр, она сказала, что все нормально, и это "что-то ротавирусное". А глаза опускает. Видно, что человек врет. Я попросила выдать мне справку о заболевании, но на ней она написала ОРВИ. После спора она отказалась вообще что-либо писать. На следующий день мы заказали анализ в частной лаборатории с государственной лицензией. Результат анализа с шигеллой пришел только после нового года. Я пришла с этим документом в поликлинику, но там мне ответили, что это не подтверждение заболевания. В итоге мне пришлось вызывать наряд полиции, чтобы моему ребенку выдали направление на аналогичный анализ в поликлинике. Мы пропили курс прописанного нам антибиотика, но после этого все симптомы вернулись. Скоро уже будет месяц, как она болеет. В ГКБ ее не забирают, в поликлинике говорят, что это не может быть дизентерия. Так как я контактная, я пошла к терапевту, чтобы тоже провериться. Там на меня наорали и никаких направлений не дали ни мне, ни мужу. Уже все понимают, что у них есть указание скрывать эпидемию всевозможными способами.

Некоторым родителям в поликлинике не отдают результаты анализов и просто устно говорят, что шигелла не выявлена.

Еще в начале декабря Екатерина Ковалева заметила, что у дочери есть проблемы со здоровьем после питания в саду. Практически каждый вечер ребенка рвало, а на выходных такого не случалось. Тогда Екатерина решила устроиться поваром в "Конкорд", чтобы самой посмотреть, как там готовят. По ее словам, устроиться туда было очень легко даже без профильного образования. Ее отправили пройти медкомиссию и порекомендовали место, где было бы дешево это сделать. По ее словам, компания всех сотрудников отправляет туда.

Дети эту телятину никогда не видели в саду. По факту это говядина с огромными жилами. На ней варят бульон

– У меня не брали ничего на анализ, никто меня не смотрел. Я просто заплатила 5 тысяч рублей, а они подготовили все документы. 10 декабря я вышла на работу. На входе в детский сад охрана сразу же забирает у сотрудников телефоны. За два дня, что я там пробыла, я увидела кучу гадостей. Фарш они замешивают в раковине для ветоши. Картошку там чистила какая-то сумасшедшая женщина. Ей уже больше 70 лет, и взяли ее на работу потому, что никто не хочет работать за зарплату в 21 тысячу. Она чистит картошку тупым ножом, вся рука в крови. В первый день я посмотрела закупочный лист. Там картошка – 180 рублей за килограмм. Я даже в солидных магазинах не видела такой цены. Телятина – 770 рублей. Дети эту телятину никогда не видели в саду. По факту это говядина с огромными жилами. На ней варят бульон. Работают они без формы. Форму выдают единожды, и если ты ее испортил, то работай в чем хочешь. Перчатки они надевают только для раздачи.

Видео с рассказом об этом эксперименте попало в интернет, и вскоре телеканал 360 выпустил опровергающий сюжет. Журналисты пришли в тот детский сад, где работала Екатерина и сняли, как там все чисто и нет сумасшедших сотрудниц.

Руководитель "Конкорда" в ЮВАО Юрий Остюк рассказал "Говорит Москва", что все это не правда.

"Ванн с маркировкой для "ветоши" не существует, и персонала в возрасте 70 лет в данном детском саду тоже нет. Продукты питания в учреждения поставляются по ведомости на перемещения, без указания цен, соответственно, указываемые цены на видео – вымышленные".

Причастность компании к отравлению детей Юрий Остюк также отрицает. Как пишет издание "Говорит Москва", предприятие было проверено, сотрудники чистые, возбудителя дизентерии не обнаружено.

По словам Екатерины, если бы она знала о том, что через 10 дней в садах начнутся массовые отравления, она бы непременно нашла способ зафиксировать то, что она увидела.

В детский сад мы больше не ходим из-за угроз руководства и страха снова заболеть

– Сейчас я опасаюсь, конечно, потому что я влезла туда, куда лезть не стоит. Слово "Пригожин" для всех магическое. Я пыталась связаться с разными федеральными каналами, но, когда они слышат, что за тема, они говорят, что не хотят с этим связываться. Однажды утром я обнаружила, что нашу дверь облили бензином. В детский сад мы больше не ходим из-за угроз руководства и страха снова заболеть. Заведующая сада позвонила мне однажды и сказала: "Если не прекратите ваши частные расследования, можете в сад ребенка не приводить больше".

Один из госпитализированных детей очень тяжело перенес болезнь и сейчас нуждается в реабилитации. Диме 4 с половиной года. 20 декабря он так же, как и остальные дети, вернулся из сада и почувствовал себя плохо.

– Вечером у моего сына поднялась температура, и он начал бредить, – говорит Елена. – Он был вроде бы в себе, но разговаривал со своими одногруппниками из сада, звал детей лепить снеговика. Я спросила его: "Ты узнаешь меня, Дим?". Он ответил: "Нет, не узнаю. Надежда Михайловна?". Он обращался ко мне как к своей воспитательнице.

Врачи скорой, которая приехала на вызов, сказали, что это может быть ОРВИ или ротавирусная инфекция. Они сбили ребенку температуру, но уже через полтора часа мальчику снова стало плохо: началась диарея, каждые три минуты родители носили его в туалет. И так прошла вся ночь. Утром Елена поняла, что это не просто ротавирусная инфекция, с которой они уже сталкивались раньше. Она поняла, что сами они уже не справятся.

Есть одна девочка, у которой отказали почки на фоне этой инфекции и терапии

– За ночь мы набегали в туалет в общей сложности 350 раз. Ребенок стал мраморный, у него посинели губы. Уже в инфекционной больнице у нас все-таки нашли шигеллу и две недели ставили нам антибиотики. По 12 часов ребенок был под капельницами, но продолжал каждые две-три минуты слезать на горшок. Я не знаю, как он все это выдержал. Через три дня на антибиотиках врач сказала нам, что никогда такого не видела, и они ничего не могут нам гарантировать. Я очень переживала по поводу того, как все это скажется на моем ребенке. Есть одна девочка, у которой отказали почки на фоне этой инфекции и терапии. У меня сахарный диабет, поэтому эта ситуация могла спровоцировать у него появление заболевания. Любой ослабленный орган может в этот момент сдаться. Мы перешли на памперсы, у ребенка вместе с калом шла кровь, потом вывалилась прямая кишка.

По словам Елены, врачи рекомендовали ей провести курс реабилитации с ребенком, вывезти его в какой-нибудь санаторий, где восстанавливают здоровье после таких заболеваний. Но это стоит очень дорого, и не все могут себе это позволить. Месяц в санатории в Ессентуках, который смотрела Елена, стоит 220 тысяч рублей в месяц на двух человек.

Либо дети вырастут здоровыми и будут платить налоги, либо вырастут инвалидами и будут жить на пенсию государства

– Виновные, конечно, должны за это ответить по закону. Но здоровье моего ребенка сейчас стоит у меня во главе угла. Я хочу, и я требую, чтобы те люди, которые в этом виноваты, нашли в себе силы хотя бы помочь в устранении последствий: купить лекарства, организовать реабилитацию для детей, вывезти детей в санатории, где лечат заболевания желудочно-кишечного тракта. Пусть также подключается государство. Государство не должно спокойно смотреть на то, что дети находятся в таком положении. Это вопрос государственной важности. Либо дети вырастут здоровыми и будут платить налоги, либо вырастут инвалидами и будут жить на пенсию государства. Почему-то правительство способно выплатить по 250 тысяч людям, которые упали с моста… Если они не хотят сами нам помочь, пусть тогда найдут виновного, который должен выплатить родителям компенсации, что мы могли вывезти своих детей на лечение.

В конце прошлой недели детям в поликлиниках все же начали ставить официально диагноз шигеллез и выписывать дизентерийный бактериофаг, который оказалось не просто найти в Москве.

– Мне врачи сказали, что эта ситуация уже вышла за рамки, что очень много детей заболели, поэтому они начали ставить диагноз шигеллез. Но направление на анализ приходится выбивать со скандалами, врачи не хотят их выдавать, – говорит Ольга, чья пятилетняя дочь ходит в сад №1547. – Нас госпитализировали только после второго вызова. Болезнь дала осложнения на почки.

Единственный способ как-то защитить наших детей – это всем объединиться и потребовать, чтобы расследование этих случаев было проведено

Точной статистики заболеваемости дизентерией нет, потому что далеко не всем ставился диагноз шигеллез. Сообщество родителей считает, что в действительности заболевших может быть даже больше 500, так как есть семьи, которые соглашались с диагнозом ОРВИ и не делали анализ в частных клиниках. У некоторых детей в поликлинике брали анализ уже во время приема антибиотиков, и результаты оказались чистыми. Эта ситуация вызывает у родителей опасения, так как невылеченная у некоторых детей дизентерия может привести к новой волне заболевания.

– У меня огромная просьба к мамам, причем не только заболевших детей, – говорит Ольга, чей ребенок тоже заболел шигеллезом. – Прошло уже много времени, а проблема не решена, причина не найдена. И, соответственно, такая вспышка может произойти в любом районе Москвы. Единственный способ как-то защитить наших детей – это всем объединиться и потребовать, чтобы расследование этих случаев было проведено. И чтобы все виновные были наказаны. Это здоровье наших детей, и всем родителям нужно кричать об этом. Потому что, как показывает практика, наши дети больше никому не нужны кроме нас.

Кто кормит московских детей и школьников

Пищевой комбинат "Конкорд" – один из крупных поставщиков питания в образовательные учреждения Москвы. Контракты до 2019 года поделили между собой 6 компаний, 5 из которых связывают с Евгением Пригожиным. По данным доклада Антикоррупционного Центра "Яблока" от 2016 года, эти компании получили 94 процента от суммы всех подрядов.

После угроз родителей выйти на митинг все директора школ расторгли контракты с "Конкордом"

Главными поставщиками питания для московских детей являются компании ООО "Комбинат питания "Конкорд", ООО "Школьник-ЮЗ", ЗАО "Комбинат дошкольного питания", ООО "Московский школьник", ООО "Вито-1". При этом все участники входят в СРО "Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения". На момент выпуска доклада генеральным директором этой ассоциации являлся Дмитрий Анатольевич Тихонов. Авторы доклада отмечают, что он одновременно работал заместителем генерального директора ООО "Комбинат питания "Конкорд". Юристы "Яблока" считают, на рынке есть признаки картельного сговора и ограничения конкуренции.

Эксперимент по снабжению питанием школьников с фабрик фирмы "Конкорд" провели сначала в Санкт-Петербурге в 2011 году. Но питерские родители "восстали" против бортовых обедов: их цена выросла, а вкус и качество еды оказались сомнительными. После угроз родителей выйти на митинг все директора школ расторгли контракты с "Конкордом". В декабре 2012 года Евгений Пригожин начал осваивать московский рынок.

Теперь другая компания Евгения Пригожина "Социальное Питание "Центр" будет обеспечивать питанием несколько московских больниц. По информации источников The Daily Storm, эта компания тесно связана с фирмой "Конкорд".

Нашли крайнего

Власти и руководство детских садов неоднозначно действуют в этой ситуации. По словам родителей, на контакт с ними практически никто не идет. С ними не встречаются руководители детских садов, в некоторых садах карантин объявлен по диагнозу ОРВИ. Первый заместитель префекта ЮВАО Людмила Митрюк сказала родителям, что результаты анализов из частных лабораторий с лицензией Минздрава не берутся в расчет, потому что частную лабораторию "можно купить, попросить и так далее".

Женщина вызвала полицию, но к их приезду люди уже успели покинуть здание

Родители предполагают, что вместо расследования сотрудники детских садов занимались "зачисткой" учреждений. В ночь с 21 на 22 декабря родители из окон своих квартир увидели свет в саду №1357. В полночь неизвестные люди проводили обработку помещений. Одна из мам пришла к саду и начала снимать снаружи, как вымывают кухню. Увидев ее с камерой, люди спрятались, а свет в помещении выключили. Женщина вызвала полицию, но к их приезду люди уже успели покинуть здание. На видео, которое было опубликовано в Youtube, родители отметили среди этих людей представителя компании "Конкорд". Заведующая садом сказала, что они ночью готовили помещения к Новому году и украшали помещения. Родители отмечают, что украшение групп всегда было их задачей, и они сами все украсили. Также стало известно, что 21 декабря детей в саду проверял врач, но родителей об этом не уведомили, хотя раньше всегда предупреждали.

30 декабря на сайте "Ассоциации предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения" появилась информация о том, что виновник заболевания найден.

"Групповые заболевания в детских дошкольных учреждениях в ЮВАО, были связаны с употреблением загрязненного творога, изготовленного на Чаплыгинском молочном заводе Липецкой области. У 19% сотрудников которого были выявлены многократно превышающие маркеры бактерий рода "Shigella" являющиеся возбудителями бактериальной дизентерии, или шигеллеза", – говорится в пресс-релизе.

Позже портал LipetskMedia опубликовал опровержение этой информации со ссылкой на вице-губернатора Александра Ильина.

У некоторых родителей дети творог не едят вообще, но, тем не менее, они заболели

После появления информации о зараженном твороге родители заболевших детей в Телеграм-чате стали сверять меню садов в те дни, когда началась волна дизентерии. По их данным, ничего творожного в меню в те дни не было. Кроме того, просто творог детям не дают. Он входит в состав запеканок, например. Согласно учебно-методическому пособию по дизентерии Белорусского государственного медицинского университета, при температуре 100 °С возбудители погибают моментально, при 60 °С – в течение 30 мин, при комнатной температуре – через несколько часов. То есть после термической обработки в запеканке не могло остаться возбудителей шигеллеза.

У некоторых родителей дети творог не едят вообще, но, тем не менее, они заболели. Кроме того, у активистов появился вопрос: почему заболели только дети ЮВАО. Ведь компания поставляет продукты не только в их детские сады и школы. Информации о заражении других покупателей продукции этой компании не было.

Как гражданин этой страны я не доверяю результатам проверки. Не могу доверять

– До настоящего момента ни одна официальная структура: ни Департамент образования, ни Департамент здравоохранения Москвы, – никто не вышел с каким-либо официальным комментарием, и уж тем более никто не признал своей вины, – говорит участница объединения родителей Елена Петрушина. – СРО (ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения – РС) ведет работу с Роспотребнадзором. В результате чего в декабре на сайте СРО появилась информация о том, что из всех обследованных продуктов, которые поставлялись по садам, нашли только что-то в твороге. Они за это зацепились и считают это достаточным объяснением. На самом деле документов проверки Роспотребнадзора никто не видел. Поставщик был проверен полностью. Проверили всех сотрудников. Проверили склад, с которого нам везут продукты. Нигде ничего не обнаружили. На данный момент официальная версия на сайте СРО – это версия о том, что в твороге выявлена шигелла. Но мы знаем от других родителей, что помимо шигеллы выявлены и еще другие возбудители: астровирусы, норовирусы. Как гражданин этой страны я не доверяю результатам проверки. Не могу доверять. И мне очень не нравится поведение властей в этой ситуации.

Сейчас часть актива родителей пытается наладить диалог с поставщиками и руководством образовательных учреждений, чтобы сформировать общественные комиссии по питанию. По словам Елены Петрушиной, которая занимается проблемами питания в садах и школах уже шесть лет, нынешние общественные комиссии фиктивны и не выполняют свои обязанности.

Если будешь непослушным, будут отыгрываться на твоем ребенке

– Во многих школах и детских садах созданы структуры, которые называются "общественная комиссия по питанию". Это структура, которая формируется при активном участии администрации, и в ее состав включают тех родителей, которые безопасны для администрации. Те, которые не будут задавать вопросы, не будут читать документы и подпишут все, что скажут. Ничего реально они не проверяют. Для них это условие спокойной жизни в школе. Если будешь непослушным, будут отыгрываться на твоем ребенке. В любом корпусе школы или сада есть человек "ответственный по питанию". На этого человека возложена вся работа по контролю, но на них не выделяются нормальные зарплаты. Обычно это должность совмещается еще с чем-то. Например, это завхоз, которому предложили по совместительству взять еще эту работу. То есть у человека нет реальной возможности много этим заниматься. Плюс, человек, который называется ответственным по питанию, формально прочитал СанПиН, но у него нет никакой специальной подготовки, чтобы адекватно разбираться в этой теме. Сейчас мы все должны сесть и договориться о том, что делать дальше.

Нельзя сказать, что образовательные учреждения совсем не пытаются воздействовать на поставщиков питания. У "Конкорда" был ряд судов с разными школами, которые накладывали штрафы на компанию за различные нарушения. Например, школа №183 в 2017 году удержала с компании более трех миллионов рублей за нарушение ряда пунктов СанПиН, также школа требовала провести ремонтные работы в пищеблоке. Суд встал на сторону поставщика и предписал взыскать со школы в пользу "Конкорда" удержанные средства, а также 137 тысяч неустойки.

Буквально на днях премьер-министр Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме предложил снизить требования к бизнесу. В частности, он говорил о санитарно-эпидемиологических требованиях к приготовлению пищевых продуктов. В доказательство того, что существующие нормы устарели, он зачитал правила термической обработки яиц. Портал dolewka.ru привел полную цитату премьера:

"Я вот тут просмотрел, например, в сфере санитарно-эпидемиологического регулирования есть требование, оно сохраняется, к организациям общественного питания по проверке высоты смеси яиц при приготовлении омлета. При этом, это дословно звучит таким образом: "...при приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем два с половиной-три сантиметра, ставят в жарочный шкаф с температурой 180-200 градусов на 8-10 минут...

Иначе – жарить нельзя. Просто пометьте себе, если кто-нибудь планирует заняться этим видом деятельности.

Но таких абсурдных, казалось бы уже, странных требований, в общем, предостаточно. И надо просто что-то с этим делать. Вот что? Если мы хотим решить задачу экономического рывка, мы должны снизить нагрузку на предпринимателей, пересмотреть систему требований ну, прежде всего в таких наиболее зарегулированных секторах как транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария, тот же самый санитарно-эпидемиологический надзор, о котором я только что говорил.

Эта задача может быть решена с помощью механизма так называемой регуляторной гильотины. В чём она заключается. Все те, ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования, которые не будут специальным образом одобрены или изменены, они автоматически утрачивают силу. Это позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований и, в соответствии с таким механизмом, к 1 февраля следующего года можно было бы пересмотреть все эти требования с точки зрения современных реалий".

Недостаточная термическая обработка продуктов может привести к возникновению различных инфекционных заболеваний, например, сальмонеллеза. На фоне последней волны заболевания шегеллезом подобный пересмотр норм может оказаться достаточно опасным шагом, способным привести к тяжелым последствиям.​