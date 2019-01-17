СМИ: Пригожин получил контракты на обслуживание московских больниц

Свзяанная с бизнесменом Евгением Пригожиным компания получила контракты на обеспечение питанием нескольких московских больниц. Об этом сообщает издание The Daily Storm. Фирмы миллиардера, которого называют "поваром Путина", уже несколько лет подярд обслуживают новогодние приемы в Кремле.

Согласно данным, размещенным на официальном портале госзакупок, правительство Москвы выбрало компанию "Социальное Питание "Центр" для исполнения ряда услуг, в том числе десяти контрактов стомостью от 110 до 440 миллионов рублей. Поставщик питания таким образом заработает около трёх миллиардов рублей. Компания побеждала на конкурсах, почти в каждом случае предлагая за свои услуги сумму лишь на несколько тысяч рублей ниже конкурентов.

По информациям источников The Daily Storm, "Социальное Питание "Центр" тесно связанно с фирмой "Конкорд", которая в течение нескольких лет организовывала новогодние приемы в Кремле. Контроль над "Конкордом" принадлежит Пригожину, которого СМИ называют лицом, близким к президенту России Владимиру Путину.

Компании миллиардера также получали контракты на обслуживание общественного питания в Москве. Прежде всего это касалось столичных школ.

Кроме того, Пригожина связывают с так называемой "частной военной компании Вагнера", которая подозревается в отправлении российских наёмников на восток Украины и в Сирию.