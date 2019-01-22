42 легкоатлета из России допущены к участию в турнирах 2019 года

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки 42 российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях в 2019 году под нейтральным флагом. Среди тех, кто получил разрешение — чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене, чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, экс-чемпионка Европы по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова.

После приостановки членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА)в IAAF в ноябре 2015 года российские спортсмены могут выступать за рубежом только после получения индивидуальных разрешений и исключительно в нейтральном статусе.

Причиной отстранения российской легкоатлетической федерации стало обнародование доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства о существовании в России государственной системы поддержки допинга. Это привело к тому, что российские легкоатлеты не смогли выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

В сентябре 2018 года ВФЛА обратилась в спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой восстановить ее в правах. Сроки рассмотрения пока неизвестны. В декабре 2018 года совет IAAF вновь отказался восстановить членство ВФЛА в международной ассоциации.