New York Times: условия снятия санкций выгодны Дерипаске

Потери российского бизнесмена Олега Дерипаски от реструктуризации контролируемых им компаний, попавших под американские санкции, возможно, оказались не столь существенными, как считает министерство финансов США. Это утверждает газета New York Times, ссылаясь на оказавшиеся в её распоряжении конфиденциальные документы.

Речь идёт о соглашении, заключённом с целью вывести из-под санкций компании En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Как утверждает New York Times, это соглашение, хотя формально и лишает Дерипаску контрольного пакета в этих компаниях, одновременно освобождает его от долгов в сотни миллионов долларов и оставляет En+ под контролем Дерипаски и близких к нему людей.

О намерении снять санкции, введённые в апреле прошлого года, в прошлом месяце сообщило министерство финансов США. Министр финансов Стивен Мнучин тогда заявил, что доля Дерипаски в компаниях значительно уменьшится, а в состав советов директоров будут введены независимые директора, в том числе и американцы.

Конфиденциальный документ "Условия снятия санкций", согласованный минфином США и руководителями компаний Дерипаски, свидетельствует о том, что доля олигарха в En+ действительно снизится до 44,5 процентов. При этом, однако, Дерипаска передаст более 3 процентов акций En+ благотворительному фонду "Вольное дело", который был создан самим Дерипаской. Более 10 процентов получит компания Glencore - это один из основных клиентов "Русала". Наконец, доля банка ВТБ в компании возрастёт до 24 процентов, при этом исчезнет задолженность Дерипаски перед банком.

Всего, по подсчётам New York Times, под контролем Дерипаски, его фонда, его бывшей жены Полины, её отца Валентина Юмашева и их компаний останется около 57 процентов акций EN+.

При этом за EN+ останется контрольный пакет акций "Русала", а еще более 22 процентов перейдет корпорации SUAL, инвесторы которой - Виктор Вексельберг, так же как и Дерипаска включённый в санкционный список США, и Лев Блаватник.

На прошлой неделе Сенату США не хватило трёх голосов, чтобы остановить процесс снятия санкций с компаний, связанных с Дерипаской. Против снятия санкций выступили демократы и часть республиканцев.