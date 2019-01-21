Навальный: Дерипаска был инициатором преследования Рыбки

Оппозиционер Алексей Навальный утверждает, что предприниматель Олег Дерипаска был инициатором уголовного преследования сотрудницы эскорт-агентства Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, которая ранее опубликовала видео и фотографии, сделанные на яхте Дерипаски, и рассказала о его переговорах с бывшим вице-премьером российского правительства Сергеем Приходько.

Рыбка и ещё несколько человек были арестованы в феврале прошлого года в Таиланде и провела в тайской тюрьме почти год. Она была приговорена к условному сроку и депортирована. По прилёте в Москву Рыбка, которая является гражданкой Белоруссии, была задержана по уголовному делу о вовлечении в занятия проституцией. Суд должен принять решение о мере пресечения во вторник, прокуратура ходатайствует об аресте.

Аудиозаписи, заблокированные Усть-Лабинским судом

Навальный опубликовал в понедельник расследование, которое, по его утверждениям, подтверждает причастность Дерипаски к уголовному преследованию Рыбки. Он утверждает, что в его распоряжение попали аудиозаписи разговоров Дерипаски и его приближённых, в которых обсуждалась судьба Вашукевич. Эти записи выложены на сайте Youtube, Навальный предлагает всем желающим с ними ознакомиться.

На первой аудиозаписи некие Татьяна и Георгий говорят с неким иностранным юристом, утверждая при этом, что "очень заинтересованы в том, чтобы эти люди (Рыбка и арестованные вместе с ней в Таиланде) оставались в тюрьме". Навальный утверждает, что речь идёт о Татьяне Монэгэн, генеральном секретаре российского отделения Международной торговой палаты, и советнике Дерипаски Георгии Оганове. На записи обсуждается именно Таиланд - но не уголовное дело, возбуждённое против Рыбки в России.

На второй аудиозаписи, как утверждается, Дерипаска обсужает Рыбку со своим бизнес-партнёром Евгением Агарковым. Эта запись, как утверждает Навальный, должна свидетельствовать о том, что Дерипаска знал Рыбку и был с ней на яхте (хотя прямо по имени она в разговоре и не называется).

Прямых доказательств того, что на записях звучат голоса именно Монэгэн, Оганова, Дерипаки и Агаркова Навальный не приводит. Доказательством подлинности аудиозаписей он, в частности, называет принятое ранее решение Усть-Лабинского суда Краснодарского края о блокировке доступа к ним в Интернете - по иску Дерипаски.

Выводы Навального

"Теперь благодаря «прослушке» мы знаем, что юристы и помощники Дерипаски прилагали все усилия, чтобы запихнуть Рыбку в тайскую тюрьму на максимальный срок" - пишет Навальный. Он также утверждает, что обвинение в вовлечении в занятия проституцией должно быть выдвинуто против самого Дерипаски, а не против Рыбки.

То, что Рыбка ранее в Нагатинском суде Москвы извинилась перед Дерипаской, а проходящий с ней по одному делу Александр Кириллов (Алекс Лесли) обвинил в своём уголовном преследовании самого Навального, оппозиционер объяснил тем, что они опасаются за свою жизнь.

Дерипаска или его представители пока не комментировали утверждения Навального.

В начале 2018 года Настя Рыбка стала героиней расследования Алексея Навального о вице-премьере Сергее Приходько и Олеге Дерипаске. Навальный утверждал, что чиновник провёл три дня на яхте Дерипаски у берегов Норвегии вместе с девушками из эскорт-агентств. Расследование Навального базировалось на книге и инстаграме Рыбки. Навальный обвинил Приходько в коррупции. Кроме того, он утверждал, ссылаясь опять-таки на Рыбку, что, когда Рыбка находилась на яхте, Дерипаска обсуждал с российским чиновником вмешательство в выборы президента США.