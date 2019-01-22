"Газпром" обжаловал решение суда о списании в Чечне долгов за газ

Компания "Газпром межрегионгаз Грозный" подала апелляционную жалобу на решение суда о списании 9 миллиардов рублей долгов за газ в Чечне. Агентство "Интерфакс" сообщает, что Генеральная прокуратура России поручила прокурору Чечни поддержать эту жалобу. Чеченскую прокуратуру также предупредили о недопустимости вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность предприятий.

На днях Заводской районный суд Грозного удовлетворил требование прокуратуры Чечни о списании долгов. В ведомстве считают, что задолженность, которая образовалась с января 2007 по октябрь 2015 года, является "безнадежной к взысканию", а попытки добиться её оплаты создавали в обществе социальную напряженность и могли привести к массовым протестам населения.

Накануне компания "Газпром межрегионгаз Грозный" заявила, что суд обязал её списать безнадёжные долги, но не указал конкретную сумму. Представитель компании предположил, что появившиеся в публичном пространстве 9 миллиардов рублей "информационный вброс". Однако позже "Газпром межрегионгаз" подтвердил, что размер просроченной жителями Чечни задолженности за газ составляет 9,3 миллиарда рублей и, что эта цифра содержится в мотивировочной части судебного решения.

После решения районного суда в Грозном депутаты ряда регионов России попросили у прокуратуры выступить с аналогичной инициативой в своих регионах. Такие заявления были направлены в Санкт-Петербурге, Чувашии, Башкирии, Красноярске, Астраханской, Самарской, Ростовской, Курской, Свердловской и Смоленской областях.

С ноября 2017 года в Грозном проводились отключения газа из-за долгов жителей. Согласно данным "Газпром межрегионгаза", объем просроченной задолженности за газ на территории Чечни на декабрь 2018 года составил более 16 миллиардов рублей, большая часть суммы – долги населения.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что такая задолженность образовалась у республики в течение боевых действий, и Чечня их платить не должна. "Чеченский народ здесь ни при чем. Чеченский народ не имеет никакого отношения к закулисным играм Кремля и их визави в Чеченской Республике в начале девяностых",— сказал Умаров.