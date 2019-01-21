Компания "Газпром межрегионгаз Грозный" заявила, что суд не обязал её списывать 9 миллиардов рублей долгов за газ жителям Чечни. Это передаёт агентство ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора по реализации газа компании Рустама Амерханова.

По словам Амерханова, суд обязал компанию списать безнадёжные долги, но не указал конкретную сумму. Сотрудник дочки Газпрома предположил, что появление суммы в 9 миллиардов рублей в публичном пространстве стало "информационным вбросом". Ранее такая сумма была озвучена прокуратурой.

16 января прокуратура Чечни сообщила о списании 9 миллиардов рублей долгов по решению районного суда. Сейчас в сообщении ведомства не указана эта сумма, отмечает "Медиазона". Но она указана в сохраненной копии сообщения. Списать безнадёжные долги прокуратура потребовала, чтобы не вызывать массовые протесты населения.

После решения районного суда в Грозном депутаты ряда регионов России попросили у прокуратуры выступить с аналогичной инициативой в своих регионах. Такие заявления были направлены в Чувашии, Башкирии, Красноярске, Астраханской, Самарской, Ростовской, Курской, Свердловской и Смоленской областях.

С ноября 2017 года в Грозном проводились отключения газа из-за долгов жителей. Помимо долгов за газ, жители столицы Чечни также имеют большие задолженности по оплате электричества. В январе они получили анонимные уведомления о предстоящем изъятии жилья за долги. ​"Газпром межрегионгаз Грозный" обжаловала решение районного суда в Грозном в Верховном суде Чечни.