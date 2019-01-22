Трое участников "Артподготовки" получили от 7 до 8 лет колонии

Суд в Москве во вторник вынес приговор троим участникам запрещённого в России движения "Артподготовка", созданного оппозиционером Вячеславом Мальцевым. Олег Дмитриев и Сергей Озеров получили по восемь лет колонии строгого режима, Олег Иванов – семь лет, сообщает "ОВД-Инфо".
Всех троих признали виновными в подготовке теракта. На прошлой неделе с Дмитриева, Озерова и Иванова сняли обвинения в участии в террористическом сообществе – следствие пришло к выводу, что они не имели устойчивых контактов и связей. Обвинение требовало по 9 лет колонии для каждого из них.
По версии следствия Дмитриев, Озеров и Иванов собирались поджигать при помощи зажигательной смеси административные здания и нападать на полицейских, провоцируя массовые беспорядки.
Сами обвиняемые уверены, что стали жертвой провокации спецслужб. Они утверждают, что человек по имени Вадим Майоров принёс компоненты для изготовления "коктейлей Молотова" в квартиру, где они остановились перед акциями протеста, к которым призвал Мальцев. После задержания провокатору якобы позволили сбежать. В материалах уголовного дела он не значится.
- В 2017 году лидер "Артподготовки" Вячеслав Мальцев через свой видеоблог активно призывал людей выйти на улицы 5 ноября и стоять там до тех пор, пока Владимир Путин не подаст в отставку.
- 26 октября 2017 года движение Мальцева было признано экстремистским. По делу "Артподготовки" было задержано больше 500 человек в нескольких городах России.
- Сам Мальцев покинул страну. 27 ноября 2018 года он сообщил о получении политического убежища во Франции.
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