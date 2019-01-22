В Пскове пропал член "Открытой России" Дмитрий Семеновский

В Пскове пропал активист движения "Открытая Россия" Дмитрий Семеновский. О своем задержании он сообщил днём 21 января. По словам активиста, его повезли в отдел по противодействию экстремизму МВД России и не сказали, по какому вопросу. В 15:50 Семеновский последний раз вышел на связь и сообщил, что маршрут изменился и его везут в ФСБ. После этого телефон активиста стал недоступен.

Вечером 21 января дежурный УФСБ России по Псковской области сообщил депутату псковского областного собрания Льву Шлосбергу, что у них в здании Дмитрия Семеновского нет. Около 23:00 сотрудник управления МВД рассказал Шлосбергу, что Дмитрий Семеновский с 19:00 находится на допросе в печорском отделении полиции.

Псковские активисты в ночь выехали в Печоры и там сообщили дежурному, что готовы встретить задержанного Семеновского. В это же время собственный источник активистов в местной полиции сообщил, что Дмитрия заставляют под диктовку писать показания. Также с ним находился еще один задержанный, чье имя неизвестно.

Около 01:30 22 января полицейские вывели Семеновского через другой ход и увезли в неизвестном направлении. Активисты увидели, что в кабинете, где шел допрос, погас свет, выехали за машиной оперативников, но догнать ее не смогли.

До настоящего времени местонахождение Дмитрия Семеновского неизвестно. Движение "Открытая Россия" официально заявило о пропаже активиста.

После публикаций об исчезновении Семеновского в СМИ областное управление МВД сообщило что "указанный гражданин" является возможным возможным свидетелем организации, подготовки и совершения неких правонарушений. Также в полиции заявили, что задержанный отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Материалы об этом административном правонарушении суд рассмотрит во вторник.

Как сообщил брат Дмитрия Семеновского Владислав, источники в печорской полиции рассказали ему, что к задержанному применяли силу и заставляли писать нужные показания. По словам источника, вывоз Семеновского из черного хода печорского отделения полиции также был связан с наличием побоев на его лице.

Псковские активисты предполагают, что задержание Семеновского может быть связано с арестом супругов Милушкиных и желанием полицейских во что бы то ни стало получить его свидетельские показания против них. 16 января вечером в Пскове были задержаны координатор "Открытой России" Лия Милушкина и ее муж Артем. Их обвиняют в сбыте крупной партии наркотиков. Сами они вину отрицают и заявляют, что им ранее угрожали подбросить наркотики. Дмитрий Семеновский близко общался с семьей Милушкиных.