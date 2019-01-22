Байкал вместо Давоса, или месть Дерипаски мировой экономике

Российская делегация на форуме в Давосе оказалась достаточно представительной. Цвет российского бизнеса по-прежнему заинтересован в контактах с западными коллегами. Не считая Олега Дерипаски, который приглашение в Давос получал чуть ли не благодаря ультиматуму Дмитрия Медведева, но в итоге проигнорировал форум. Насколько российская экономика зависит от мировой? В студии экономический аналитик Семен Новопрудский, на связи из Швейцарии политолог Питер Залмаев (Давос) и журналист Игорь Петров (Берн). Ведущая Елена Рыковцева.

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