Путин и Абэ рассказали об итогах двусторонней встречи

Россия и Япония продолжат переговоры о подписании мирного договора. Об этом на пресс-конференции по итогам двусторонней встречи в Москве заявили президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

По словам Путина, обе страны заинтересованы в подписании документа. При этом условия для мирного договора должны быть преемлемы для обеих стран и поддержаны обществом. Позиция России остается неизменной. Президент России заявил, что Москва будет придерживаться договора 1956 года.

В свою очередь Абэ заявил, что нерешённую за 70 лет проблему "необходимо решать, но сделать это непросто".

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