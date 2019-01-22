Украина отпраздновала столетие соборности

На Украине прошли торжества в связи с сотой годовщиной провозглашения объединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики.

Главные мероприятия по случаю праздника прошли в Киеве. Жители столицы выстроились в живую цепь c правого на левый берег Днепра.

В праздничных мероприятиях принял участие президент Пётр Порошенко. Он возложил цветы перед памятником Тараса Шевченко в Киеве и вручил государственные награды нескольким общественным деятелям, в том числе бывшему патриарху Киевского патриархата Филарету. Кроме этого, президент Украины поздравил с Днём соборности украинцев, проживающих в зоне вооружённого конфликта на востоке Украины.

День соборности отмечается как государственный праздник на Украине с 1999 года. В январе 1990 года в этот день несколько сотен тысяч украинцев выстроились в живую цепь с Киева до Львова, требуя восстановить украинскую государственность.

22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве главы Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики провозгласили объединение двух государств. Решение тогда не воплотилось в жизнь. Через несколько месяцев после провозглашения объединения большевики заняли Киев, Восточная Галиция отошла Польше, а Закарпатье - Чехословакии.