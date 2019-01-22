СК не нашёл оружия у захватившего авиарейс из Сургута в Москву

Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили оружия и взрывчатых веществ у пассажира, который на рейсе "Аэрофлота" Сургут-Москва потребовал направить самолёт в Афганистан. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Во вторник, 22 января житель Сургута Павел Шаповалов пытался прорваться в кабину пилотов и потребовал от экипажа изменить курс. Командир принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Там сотрудники спецслужб взяли борт штурмом и задержали злоумышленника. Никто из пассажиров не пострадал.

СМИ сообщали, что у захватившего самолёт может быть оружие. В Следственном комитете сообщили, что Шаповалов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено дело об угоне воздушного судна.