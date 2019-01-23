С сайта Российской академии наук удалили сообщение, в котором её Президиум называет ошибкой присвоение патриарху Кириллу (Гундяеву) и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко звания "почетный профессор РАН". Пресс-релиз, опубликованный в минувший вторник, сохранился в кэше Google.

Авторы сообщения принесли извинения патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко и выразили надежду на "продолжение плодотворного сотрудничества". В пресс-релизе также говорилось о подготовке изменений в нормативные акты, которые позволяют РАН "учреждать почетные звания выдающимся деятелям мировой культуры, учёным, государственным и общественным деятелям".

О присвоении патриарху Кириллу звания почётного профессора РАН стало известно 18 января. Тогда в академии объяснили это решение тем, что глава Русской православной церкви – "большой популяризатор науки", друживший с физиком Сергеем Капицей и снимавшийся во многих выпусках научной программы "Очевидное – невероятное".

В понедельник 21 января в РАН заявили, что заседание по присвоению званий Кириллу и Матвиенко не состоится, а члены академии сомневаются в необходимости существования звания "почетный профессор РАН".