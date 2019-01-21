Президиум Российской академии наук во вторник не будет присваивать патриарху Кириллу (Гундяеву) и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко звания "почетный профессор РАН". Об этом РБК сообщил вице-президент академии Юрий Балега. Члены академии сомневаются в необходимости существования такого звания.

О присвоении звания почётного профессора РАН Кириллу стало известно 18 января. Тогда в академии объяснили это решение тем, что глава Русской православной церкви – "большой популяризатор науки", друживший с физиком Сергеем Капицей и снимавшийся во многих выпусках научной программы "Очевидное – невероятное".

В 2010 году патриарх Кирилл стал почётным профессором Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, где в 2012 году была создана кафедра теологии.

Он почётный доктор или профессор в нескольких десятках образовательных учреждений, включая Военно-медицинскую академию имени Кирова в Петербурге, Военную академию Ракетных войск стратегического назначения и Днепровский национальный университет. Кирилл окончил окончил Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия, он 10 лет возглавлял академию.

Вице-президент РАН заявил в общении с РБК, что признаёт заслуги патриарха в науке. "Он поддерживает науку не только в гуманитарной сфере, но и в технической", – отметил Балега​.