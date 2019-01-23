Бабушка заботилась о внуках, но не сохранила чеки. Leon Kremer #40

Сегодня мы поговорим о справедливости и правосудии. Судебная система РФ прогнила настолько, что тяжесть наказания зависит не от совершенного преступления, а только от социального положения обвиняемого. Чем ниже его статус в обществе, тем жестче его ждет наказание. Это суждение подтверждается ситуацией с пенсионеркой из Красноярского края, которая ответила по всей строгости закона перед "народным" судом. Шушенский народный суд вынес ей обвинительный приговор 2.5 года условно за растрату детских пособий своих внуков. Суд не принял во внимание, что средства с пособий бабушка тратила на своих внуков. Её вина в том, что из-за болезни она не смогла собрать все чеки.