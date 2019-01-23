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Общество

300 тысяч штрафа за акцию Навального

300 тысяч штрафа за акцию Навального
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В Екатеринбурге суд оштрафовал на 300 тысяч рублей члена Общественной наблюдательной комиссии Сергея Зыкова. Его обвинили в участии в несанкционированной акции сторонников Навального 9 сентября. Сам активист утверждает, что не митинговал, а выполнял работу наблюдателя. Убедить суд не смогли ни видеозаписи, ни вызванный в качестве свидетеля бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Максимально возможный штраф по статье 20.2 в Екатеринбурге назначается впервые. По словам Зыкова, для него это огромные деньги, чтобы выплатить 300 тысяч, ему понадобится около 8 лет.

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