В селе Первомайское Приморского края родители учеников пожаловались на то, что в школе местные "авторитеты" провели лекцию о разборчивости в сексуальных предпочтениях. Администрация Михайловского района проводит проверку, сообщило агентство PrimaMedia.

В местной школе лекцию для мальчиков 5–7 классов провели "местные смотрящие". Детей в актовом зале собирали глава поселения и директор школы. По данным членов родительского комитета, директор представила приглашенных людей как "смотрящих за нашим селом", на которых дети должны равняться. Четверо мужчин в грубой форме и с использованием ненормативной лексики объяснили детям "что делать в жизни и не делать", "что с ними будет на зоне", если у них будут гомосексуальные отношения.

По словам директора школы, лекция проводилась по инициативе главы поселения Александра Ухаботина, который раньше работал в этой школе. Глава района Петр Зубок рассказал, что по факту проводится проверка.

"Подтвердилась ли информация, еще рано говорить. Сегодня на школьном собрании с родителями будет также присутствовать участковый. Пока я не готов комментировать, необходимо разобраться в ситуации", – сказал Зубок.

Родители школьников разместили на интернет-форуме Pikabu публикацию, в которой попросили совета к кому обратиться в случае, когда "смотрящие за селом проводят в грубой форме беседу с мальчиками и объясняют, как жить по понятиям". Они сами узнали о мероприятии от своих детей.