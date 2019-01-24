Двигатель глохнет. Рикард Йозвяк – об Ахенском договоре

Ахенский договор, подписанный канцлером Германии Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном 22 января, похож на новую свадебную клятву стареющей европейской пары, растерявшей большую часть любви и явно не обещающей друг другу чувственной страсти. Такие события всегда несут в себе больше символизма, чем чего-то осязаемого.

Ахен был столицей древней франкской империи Карла Великого, которая включала в себя многие земли современных Германии и Франции, а также большую часть территорий еще четырех стран – основателей Европейского союза – Бельгии, Италии, Люксембурга и Нидерландов. Новый договор, носящий имя Ахена, подписан ровно через 56 лет после Елисейского договора, узаконившего франко-немецкое партнерство. Именно этот союз оставался движущей силой объединения Европы на протяжении нескольких десятилетий.

Новое соглашение взволновало другие европейские страны. Политики в некоторых небольших странах – членах ЕС выражают опасения, что подписание Ахенского договора может открыть путь к усилению франко-немецкой оси, предопределит каждое решение, принятое в Брюсселе после того, как Евросоюз покинет Великобритания. Но страхи, связанные с якобы доминирующей в ЕС влиятельной парой, которые и вызвали эти атаки, раздуты: Франция едва ли получит немецкую помощь, чтобы восстановить утерянное ею великолепие, а Париж не отдаст провинции Эльзас и Лотарингию их бывшим господам в Берлине. Правдой является то, что франко-немецкий двигатель глохнет, и у этого есть несколько причин. Самая очевидная: Европейское экономическое сообщество 1963 года – это не Европейский союз-2019.

С одной стороны колючая Вышеградская четверка, с другой – скаредная скандинавско-балтийская ось, с третьей –непредсказуемый средиземноморский клуб

В Германии и Франции проживают приблизительно 30 процентов граждан ЕС. В Европейском совете, который является самым важным исполнительным учреждением Евросоюза, правило "двойного большинства" диктует следующее: для утверждения при голосовании любого решения необходимо согласие по крайней мере 16 стран, представляющих не менее 65 процентов населения ЕС. Германии и Франции просто необходимо сотрудничество с другими не только сейчас, но и в будущем.

Подписанный в Ахене 16-страничный документ является, как это ни прискорбно, рядовым. Он предусматривает некоторое углубление двусторонних отношений в области здравоохранения и образования, приверженность сходной экономической и трудовой политике, создание "Фонда граждан", который поддерживал бы партнерство между городами и международные инициативы вроде двуязычных детских садов и сотрудничества в области общественного транспорта. Существует также предложение два раза в год созывать двустороннюю ассамблею, которая, впрочем, не имела бы права влиять на принятие решений, а также франко-немецкий совет по безопасности и обороне, который, как надеется Меркель, может сформировать "общую военную культуру" и "будет вкладом в создание европейской армии".

Увлекательней уже и быть не может! Канули в небытие федералистские (прежде всего, французские) мечты об общем бюджете еврозоны, министре финансов еврозоны, более влиятельном Европейском парламенте и всеобщем банковском союзе. Вместо этого мы имеем невнятный манифест двух слабеющих политиков, у которых впереди масса препятствий. На фоне протестов "желтых жилетов" Макрон растерял свое реформистское рвение и все больше походит на президента, которому не удастся переизбраться на второй срок. Меркель, уже находящуюся на полдороге к выходу, в этом году ожидает жесткая схватка на выборах в местные органы власти в нескольких восточногерманских регионах. Обе их партии находятся в подавленном состоянии, ожидая общеевропейских выборов, которые состоятся через четыре месяца.

Вот так франко-немецкая пара марширует в 2019 год, с большей долей вероятности – без британцев, но вынужденная противостоять всё более сильным представителям националистов как у себя дома, так и в других регионах ЕС. С одной стороны колючая Вышеградская четверка, с другой – скаредная скандинавско-балтийская ось, с третьей – непредсказуемый средиземноморский клуб. Все они пытаются достичь своего в ЕС, ностальгируя о свингующих 60-х.

Рикард Йозвяк – корреспондент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Брюсселе

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